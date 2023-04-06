Muslera da çaresiz kaldı! Başakşehir maçında dağılan Galatasaray savunmasının kurbanı oldu - Son Dakika
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Muslera da çaresiz kaldı! Başakşehir maçında dağılan Galatasaray savunmasının kurbanı oldu

06.04.2023 12:57

Türkiye Kupası çeyrek finalinde Başakşehir'e 3-2 yenilerek turnuvaya veda eden Galatasaray'a Fernando Muslera'nın kalede gösterdiği performans da yetmedi. Cimbomun savunmasındaki bireysel hatalar Uruguaylı deneyimli file bekçisinin bu sezon ilk defa bir karşılaşmada 3 gol yemesine sebep oldu.

Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera, etkin bir görüntü sergilemeye çalışsa da Başakşehir karşısında turun gitmesine engel olamadı.

ASLAN KALESİNDE 3 GOL GÖRDÜ

Sarı-kırmızılıların tecrübeli file bekçisi Muslera, Başakşehir'le oynanan Ziraat Türkiye Kupası mücadelesine oldukça motive başladı. Ancak Galatasaray savunmasının Başakşehir hücumcuları karşısında etkisiz kalması sonrasında Aslan, kalesinde 3 gol birden gördü.

MUSLERA BU SEZON İLK KEZ 3 GOL YEDİ

Önemli maçlardaki kurtarışlarıyla akıllarda yer edinen Muslera, etkin bir görüntü sergilemeye çalışsa da takımının kupaya veda etmesine engel olamadı. Başarılı kaleci bu sezon kalesinde ilk kez 3 gol birden gördü.

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BU SEZONKİ PERFORMAMSI

12 sezondur Galatasaray forması giyen fernanado Muslera bu sezon sarı-kırmızılılar ile toplamda 26 maça çıktı. 36 yaşındaki tecrübeli kaleci söz konusu mücadelelerde, 21 gol yerken 12 karşılaşmada ise kalesini gole kapattı.

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Son Dakika Spor Muslera da çaresiz kaldı! Başakşehir maçında dağılan Galatasaray savunmasının kurbanı oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Muslera da çaresiz kaldı! Başakşehir maçında dağılan Galatasaray savunmasının kurbanı oldu - Son Dakika
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