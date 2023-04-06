Muslera da çaresiz kaldı! Başakşehir maçında dağılan Galatasaray savunmasının kurbanı oldu

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Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera, etkin bir görüntü sergilemeye çalışsa da Başakşehir karşısında turun gitmesine engel olamadı.

ASLAN KALESİNDE 3 GOL GÖRDÜ

Sarı-kırmızılıların tecrübeli file bekçisi Muslera, Başakşehir'le oynanan Ziraat Türkiye Kupası mücadelesine oldukça motive başladı. Ancak Galatasaray savunmasının Başakşehir hücumcuları karşısında etkisiz kalması sonrasında Aslan, kalesinde 3 gol birden gördü.

MUSLERA BU SEZON İLK KEZ 3 GOL YEDİ

Önemli maçlardaki kurtarışlarıyla akıllarda yer edinen Muslera, etkin bir görüntü sergilemeye çalışsa da takımının kupaya veda etmesine engel olamadı. Başarılı kaleci bu sezon kalesinde ilk kez 3 gol birden gördü.

BU SEZONKİ PERFORMAMSI

12 sezondur Galatasaray forması giyen fernanado Muslera bu sezon sarı-kırmızılılar ile toplamda 26 maça çıktı. 36 yaşındaki tecrübeli kaleci söz konusu mücadelelerde, 21 gol yerken 12 karşılaşmada ise kalesini gole kapattı.