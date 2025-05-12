Muslera, Kupa Rekorunu Eşitlemek İçin Mücadele Edecek - Son Dakika
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Muslera, Kupa Rekorunu Eşitlemek İçin Mücadele Edecek

Fernando Muslera, Galatasaray ile Türkiye Kupası'nda Bülent Korkmaz'ın rekorunu yakalamak için sahada.

12.05.2025 11:15
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Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, sarı-kırmızılı kulübün ve Türk futbolunun unutulmaz oyuncusu Bülent Korkmaz'ın kupa rekoruna ortak olmak için mücadele edecek.

Sarı-kırmızılı ekip, Ziraat Türkiye Kupası finalinde 14 Mayıs Çarşamba günü Trabzonspor ile Gaziantep'te karşılaşacak. Türkiye Kupası'nı 18 kez müzesine götürerek bu alanda rekoru elinde bulunduran Galatasaray, bir kez daha şampiyon olmak için sahaya çıkacak.

"Cimbom" bu sezon Trendyol Süper Lig'de 2 kez mağlup ettiği bordo-mavili takımı yine yenerse şampiyonluk sayısını 19'a taşıyacak. Galatasaray'ın kupayı kazanması ayrıca Uruguaylı kaleci Fernando Muslera'yı bir kez daha Türk futbol tarihine geçirecek.

İtalya'nın Lazio takımından 2011'de transfer edilen Muslera, sarı-kırmızılı formayla 14 sezonda 17 kez kupa sevinci yaşadı. 38 yaşındaki kaleci, Türk futbolunda en fazla kupa kazanan futbolcular sıralamasında Bülent Korkmaz'ın ardından ikinci sırada yer alıyor.

Galatasaray, Trabzonspor'u geçip Türkiye Kupası'nı müzesine götürürse Muslera 18. kupa zaferini görecek. Böylelikle Bülent Korkmaz ile kupa sayılarını eşitleyecek tecrübeli kaleci, rekoru kırmaya 1 adım daha yaklaşacak.

Süper Lig'de 8. şampiyonluğa gidiyor

Fernando Muslera, Süper Lig'de 8. şampiyonluk için gün sayıyor.

Bu sezon ligde son 3 haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde lider giren Galatasaray, bu süreçte 1 puan elde etmesi halinde sarı-lacivertlilerin alacağı skorlara bakmaksızın şampiyonluğunu ilan edecek.

Galatasaray'a 2011'de gelen ve takımla 14. sezonunu yaşayan Muslera, 2011-2012, 2012-2013, 2014-2015, 2017-2018, 2018-2019, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarında Süper Lig'de ipi önde göğüsleyen takımın parçası oldu.

Muslera, mutlu sona ulaşması halinde Süper Lig'de en fazla şampiyonluk yaşayan 4 futbolcudan biri olacak. 38 yaşındaki kaleci, Bülent Korkmaz, Suat Kaya ve FETÖ firarisi Hakan Şükür'ü yakalayacak.

Fernando Muslera, teknik direktörü Okan Buruk, Tugay Kerimoğlu ve bir başka FETÖ firarisi Arif Erdem'i geride bırakacak.

Türkiye Kupası'nı 4 kez kaldırdı

Fernando Muslera, Galatasaray kariyerinde 4 kez Türkiye Kupası zaferi yaşadı.

Süper Lig'de 7 kez mutlu sona ulaşan Muslera, TFF Süper Kupa'da ise 6 kez zafer elde etti. Türkiye Kupası'nı ise 4 kez kaldıran sarı-kırmızılı kaleci, toplamda 17 kupa zaferine tanıklık etti.

Tecrübeli kaleci, Türkiye'de en fazla kupa kazanan yabancı oyuncu konumunda bulunuyor.

Bülent Korkmaz'ın 2 Avrupa kupası var

Türk futbolu ve Galatasaray'ın unutulmaz savunma oyuncusu Bülent Korkmaz, toplamda 18 kupa kaldırdı.

Kariyeri boyunca Galatasaray'dan başka takımda forma giymeyen Korkmaz, birer UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupa'sı alarak adını Türk futbol tarihine yazdırdı.

Bülent Korkmaz, Süper Lig'de 8, Türkiye Kupası'nda 6, TFF Süper Kupa'da 2 kez şampiyon oldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Muslera, Kupa Rekorunu Eşitlemek İçin Mücadele Edecek - Son Dakika

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