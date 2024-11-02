Muslera sezon sonunda futbolu bırakıyor - Son Dakika
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Spor

Muslera sezon sonunda futbolu bırakıyor

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Galatasaray'ın başarılı kalecisi Fernando Muslera'nın sezon sonunda futbol kariyerine son vereceği ve ülkesi Uruguay'a dönerek 3. lig ekiplerinden Sportivo Bella Italia'da yöneticilik yapacağı öğrenildi.

02.11.2024 11:55
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13 yıldır Süper Lig devi Galatasaray'ın kalesini koruyan ve bir efsane haline gelen tecrübeli kaleci Muslera hakkında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

SEZON SONU FUTBOLU BIRAKIYOR

Milliyet'te yer alan habere göre, Muslera'nın kariyerini Galatasaray formasıyla sonlandırma kararı aldığı ve önümüzdeki sezon oynamayı düşünmediği belirtildi. Uruguay'da 3. lig ekiplerinden Sportivo Bella Italia'yı satın alan Fernando Muslera'nın burada yöneticiliğe adım atacağı vurgulandı.

BAZI SOHBETLERİN ÖZEL TUTULMASI GEREKİYOR

Beşiktaş derbisinin ardından, kariyeriyle ilgili gelen sorulara kaçamak cevap veren Fernando Muslera, bu konuda kesin bir yanıt vermemişti. Muslera, "Şu an çok mutluyum. Her oynadığım maçta, bu formayı her giydiğimde çok mutlu oluyorum. Bazı sohbetlerin özel tutulması gerekiyor" demişti.

Muslera sezon sonunda futbolu bırakıyor

Galatasaray, Muslera, Uruguay, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Muslera sezon sonunda futbolu bırakıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Berat Yavuz:
    gençliğin ve çocukların hepsi Türkiye de gs ailesinde büyüdüler muslera bi gs çocuğudur yolu açık olsun gs çok şey kattı 94 8 Yanıtla
  • ferhat eser:
    bir futbolcuyla 5 seneden fazla yüz göz olmayacaksın muslera iyi kaleciydi son 4 sezon bozdu kendini yolu açık olsun defansın sağlamsa kaleci işi kolay galatasaray yerini çabuk doldurur 4 58 Yanıtla
  • Hasan Babacan:
    çok bilen ferhat yorum yapmış gene ya uza hacım uza 26 4 Yanıtla
  • Burak Şan:
    Ferhat hıyarı sen yorum yazma 23 5 Yanıtla
  • Yakup Turnagöl:
    Üzülsek mi sevinsek mi, bilemedim. Neyse Galatasaraylılar üzülsün, biz sonra bakarız. 8 2 Yanıtla
  • Murat Mertkol:
    Valla gitsinde kurtulalim ben böyle kaleci görmedim arkadaş cincona tek başına kaç maç aldırdı ağ 4 0 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    Gitme kardeşim gitme! Buralar gitsin sen gitme şampiyon GS 0 0 Yanıtla
  • Fatih Korkmaz:
    ferhat işine bak 0 0 Yanıtla
  • Cihan Işık:
    yalan haber bırakmaz 0 0 Yanıtla
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