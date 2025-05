Muslera: Üst Üste Şampiyon Olmak İstiyoruz

- Muslera: "Üst üste şampiyon olmayı hedefliyoruz"

TRABZON - Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, Trabzonspor maçının ardından, yaptığı açıklamada, "Gelecek haftaki maçı da galip bitirip üst üste şampiyon olmayı hedefliyoruz" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray deplasmanda karşılaştığı Trabzonspor'u 2-0 mağlup etti. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan sarı-kırmızı takımın file bekçisi Fernando Muslera, Trabzon'da maçı kazanabilmenin önemli olduğunu dile getirerek, "Şahsi olarak ilk günden beri maksimumu vereceğim diye söylüyorum. Bazı günlerim iyi bazı günlerim kötü olmuş olabilir. Fakat son güne kadar bu sevdiğim ve mutlu olduğum kulübe elimden gelen her şeyi vermeye devam edeceğim. Takım arkadaşlarıma ve taraftarımıza teşekkür ediyoruz. Sezon boyunca bize desteklediler. Her yerde bizim yanımızdaydılar. Çarşamba günü kupa maçımız var. Onu kazanmak istiyoruz. Hafta sonu da tekrardan maçı galip bitirip üst üste şampiyon olmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Bir basın mensubunun, "Galatasaray'ın efsanesi oldu, taraftar da Muslera'nın en az bir sene daha takımda kalmasını istiyor. Önümüzdeki sezon kalacak mı bunun kararını verdi mi?" şeklindeki sorusuna tecrübeli eldiven, "Hayır henüz konuşmadık. Şampiyon olana kadar bunun üzerine konuşma fikrimiz yok" şeklinde konuştu.

"Bu ülkede yaşamaktan gurur ve mutluluk duyuyorum"

Galatasaray'daki 14 yılını değerlendiren Muslera, "Sizler eğer arşivlere bakarsanız, zaten ilk günden beri söylediğim şeyi görürsünüz. 'Ben buraya kupalar kaldırmaya geldim' demiştim. 14 yılda ciddi sayıda kupa kaldırdım ve kazandım. Türkiye'nin en büyük kulübünde Galatasaray'da bulunduğum için ve bunları kazandığım için çok mutluyum. Bu ülkede yaşamaktan gurur ve mutluluk duyuyorum. 2 oğlum da burada doğdu. İnanılmaz hatıralarım var. Son güne kadar da yüzde 100'ümü vermeye devam edeceğim. Yabancı olarak bu beni çok mutlu ediyor. Zengin Galatasaray tarihinin, Türkiye futbol tarihinin bir parçası oluyor olmak ve bu şekilde kendimizi yazdırmak bizim için çok büyük bir gurur. Futbol tutkusu bu ülkede çok önemli ve kıymetli. Bununda değerini bilmemiz gerekiyor. Galatasaray olarak da Fernando olarak da tarih yazdık, yazmaya da devam ediyoruz. Uruguay'a gittiğim zaman tüm arkadaşlarıma buradaki hatıralarımı anlatacağım. Takım arkadaşlarımdan ve hocalarımdan bahsedeceğim. Hepsi ile yaşadığım harika hatıralarım var" ifadelerini kullandı.