Muslera'yı çıldırtan soru! Duyar duymaz röportajı terk etti - Son Dakika
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Spor

Muslera'yı çıldırtan soru! Duyar duymaz röportajı terk etti

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UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında AZ Alkmaar'a deplasmanda 4-1 mağlup olan Galatasaray'da sinirler bozulmuş durumda. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan takım kaptanı Fernando Muslera, gelen bir soru üzerine röportajı terk etti.

14.02.2025 08:02  Güncelleme: 08:17
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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'a deplasmanda 4-1 mağlup olarak tur şansını İstanbul'daki rövanş mücadelesine bıraktı. Karşılaşmanın ardından takım kaptanı ve tecrübeli kaleci Fernando Muslera, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"ELEŞTİRMEMİZ GEREKEN ÇOK ŞEY VAR"

Yenilgiyi değerlendiren Fernando Muslera, Tam unutmalık maç. Baştan sona oynamadık. İyi bitiremedik. Rakip her taraftan kalemize geldi. Her zaman bir şansınız vardı. Şimdi evimizde oynayacağız. Orada güçlü olmamız gerekiyor mental olarak. Kendimizi eleştirmemiz gereken çok şey var, bunu yapacağız. Olan oldu. Bir sonraki maça odaklanmamız gerekiyor." şeklinde konuştu.

"FUTBOLU BIRAKMAMI MI İSTİYORSUNUZ"

Urugaylı file bekçisi daha sonrasında kendisine yöneltilen "Zamanı gelince konuşurum demişti kendisi, şu anda bazı konuları konuşmanın zamanı mı?" sorusu üzerine "Şu an futbolu bırakmamı mı istiyorsunuz?" yanıtını vererek röportajı terk etti.

Muslera\'yı çıldırtan soru! Duyar duymaz röportajı terk etti

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Son Dakika Spor Muslera'yı çıldırtan soru! Duyar duymaz röportajı terk etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Yusuf Çarman:
    Adamların ligde kırmızı kartı yok, avrupada kırmızı kartsız maçı yok :)) 27 14 Yanıtla
  • Ferudun Ozmen:
    Utanmadan birde kapris yapıyor armut.. Tamam zamanında iyi kaleci olabilirsin ama her iyi şeyin bir sonu bir kötü zamanları artık gelmiş olabilir. Bu gayet normal bir durum. Zirve de bırakmak en doğru karardır. 26 11 Yanıtla
  • Ferhat Ataş:
    kim ne derse desin artık musleranın emeklilik vakti gelmiştir takıma kardan çok zararı var abdulkerim olmasa 7 8 tane gol yemiştik 20 2 Yanıtla
  • Sefer tolun:
    DAHA beterolsun şikesaray Avrupa'daki şampiyon Olacağız Diye Okadar para Harcayıp Okadar suradan oyunca Aldılar sonu Cavcık.. 0 1 Yanıtla
  • Emre Sunay:
    Galatasaraylıyım fakat bu adamı hiç sevmiyorum, defol git artık ya 1 0 Yanıtla
  • Beykozlu:
    Boruları orda ötmez Barış ne oldu o kadar atladın bir şey alamadım :)) 0 0 Yanıtla
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