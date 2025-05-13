Mustafa Alper Avcı, canlı yayında açıkladı: Manchester City, Türk yıldız için geliyor - Son Dakika
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Mustafa Alper Avcı, canlı yayında açıkladı: Manchester City, Türk yıldız için geliyor

Mustafa Alper Avcı, canlı yayında açıkladı: Manchester City, Türk yıldız için geliyor

Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Alper Avcı, takımın kalecisi Deniz Dönmezer ve orta sahası Maestro için transfer açıklamalarında bulundu. Avcı, Manchester City'nin Deniz Dönmezer için ilgisinin bulunduğunu söyleyerek, ''Deniz Dönmezer için Manchester City yetkilileri Beşiktaş maçına geldi, Başakşehir maçımıza da gelecekler.'' dedi.

13.05.2025 17:28
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Süper Lig'e veda eden Adana Demirspor'da forma giyen genç kaleci Deniz Dönmezer ve orta sahadaki yıldız oyuncu Maestro, transferin gözdesi oldu. Adana Demirspor Teknik Direktörü Alper Avcı, Deniz Dönmezer ve Maestro için transfer açıklamasında bulunarak çarpıcı bir itirafa imza attı.

'MANCHESTER CITY YENİDEN GELECEK'

Radyospor'da Salim Manav'ın canlı yayın konuğu olan Avcı, "Adana Demirspor'da amacımız genç futbolcuları geliştirmekti. Adana Demirspor büyük bir camia. Adana Demirspor'dan teklif geldiğinde de bu büyük camiada çalışmak istedim. Adana Demirspor'da Deniz Dönmezer genç ve yetenekli bir kaleci, Murat Eser ve Yiğit de gelişime açık yetenekli kaleciler. Deniz Dönmezer için Manchester City yetkilileri Beşiktaş maçına geldi, Başakşehir maçımıza da gelecekler. Deniz'i Fransa, İngiltere başta olmak üzere Avrupa liglerinden takip eden kulüpler var" dedi.

Mustafa Alper Avcı, canlı yayında açıkladı: Manchester City, Türk yıldız için geliyor

'FENERBAHÇE'DEN TEKLİF GELDİ Mİ BİLMİYORUM'

"Fenerbahçe'den Deniz Dönmezer ve Maestro için teklif geldi mi?" sorusuna cevap veren Avcı, "Fenerbahçe'den iki oyuncumuzla ilgili temas oldu mu? Bunu bilmiyorum. Deniz ve Maestro'nun transfer süreciyle ilgili kulüp yetkililerimiz ilgileniyor. Her iki oyuncumuz da potansiyeli olan futbolcular takip edilmeleri gayet normal" yorumunu yaptı.

Mustafa Alper Avcı, canlı yayında açıkladı: Manchester City, Türk yıldız için geliyor

Manchester City FC, Adana Demirspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mustafa Alper Avcı, canlı yayında açıkladı: Manchester City, Türk yıldız için geliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Galatasaray 0606:
    Ya Allah aşkın doğru ya doğru konuyla alakasız bu adana Demirspor başkanı nerede? Galatasaray maçlarında ortaya çıkıp sanki babasını öldürmüşuz gibi davranıyor koclardan emir aldigini biliyoruz ama her sene 2 defa Galatasaray maçlarında görüyoruz, safi rüzgar:) 2 1 Yanıtla
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