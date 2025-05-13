Mustafa Alper Avcı, canlı yayında açıkladı: Manchester City, Türk yıldız için geliyor

Süper Lig'e veda eden Adana Demirspor'da forma giyen genç kaleci Deniz Dönmezer ve orta sahadaki yıldız oyuncu Maestro, transferin gözdesi oldu. Adana Demirspor Teknik Direktörü Alper Avcı, Deniz Dönmezer ve Maestro için transfer açıklamasında bulunarak çarpıcı bir itirafa imza attı.

'MANCHESTER CITY YENİDEN GELECEK'

Radyospor'da Salim Manav'ın canlı yayın konuğu olan Avcı, "Adana Demirspor'da amacımız genç futbolcuları geliştirmekti. Adana Demirspor büyük bir camia. Adana Demirspor'dan teklif geldiğinde de bu büyük camiada çalışmak istedim. Adana Demirspor'da Deniz Dönmezer genç ve yetenekli bir kaleci, Murat Eser ve Yiğit de gelişime açık yetenekli kaleciler. Deniz Dönmezer için Manchester City yetkilileri Beşiktaş maçına geldi, Başakşehir maçımıza da gelecekler. Deniz'i Fransa, İngiltere başta olmak üzere Avrupa liglerinden takip eden kulüpler var" dedi.

'FENERBAHÇE'DEN TEKLİF GELDİ Mİ BİLMİYORUM'

"Fenerbahçe'den Deniz Dönmezer ve Maestro için teklif geldi mi?" sorusuna cevap veren Avcı, "Fenerbahçe'den iki oyuncumuzla ilgili temas oldu mu? Bunu bilmiyorum. Deniz ve Maestro'nun transfer süreciyle ilgili kulüp yetkililerimiz ilgileniyor. Her iki oyuncumuz da potansiyeli olan futbolcular takip edilmeleri gayet normal" yorumunu yaptı.