Mustafa Denizli'den Arda Turan için olay yaratacak Galatasaray iddiası - Son Dakika
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Spor

Mustafa Denizli'den Arda Turan için olay yaratacak Galatasaray iddiası

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Türk futbolunun efsane ismi Mustafa Denizli, Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Denizli, genç teknik adam için "Arda, Galatasaray'ı yenerse, Galatasaray yolu açılır" ifadelerini kullandı.

25.11.2024 16:13  Güncelleme: 16:32
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Türk futbolunun deneyimli teknik adamlarından Mustafa Denizli, HT Spor canlı yayınında dikkat çeken açıklamalar yaptı. Hakemlerin hata yapmasının ardından özellikle sosyal medyada gündeme gelen, "Kafalarının arkalarında başka bir şey var." gündemini değerlendiren Denizli, Süper Lig'deki Galatasaray - Eyüpspor maçıyla ilgili de çarpıcı ifadeler kullandı.

"KOMPLO TEORİLERİ MÜMKÜN MÜ?"

Mustafa Denizli, "Tesadüf bir kanalda rastladım. Eyüpspor'da bu hafta 3 oyuncu sarı kart görmüş ve Galatasaray maçında oynayamayacakmış. Bunun arkasından türlü komplo teorileri mümkün mü ya!" dedi. (Eyüpspor'da Melih Kabasakal, Ahmed Kutucu ve Robin Yalçın, Rizespor maçında gördükleri kartın ardından Galatasaray maçında cezalı duruma düştü)

"BİR İNSAN BÖYLE BİR ŞEYİ NASIL DÜŞÜNEBİLİR?"

Denizli, Galatasaray-Eyüpspor maçıyla ilgili sözlerinin ardından moderatör tarafından gelen, "Arda da kendini attırmak istedi, attıramadı var bir de" şeklinde hatırlatmanın ardından, "Arda'nın kulübede olmadığı maçlarda Eyüpspor kazandı. Böyle bir mantık olabilir mi? İnsanın bu kadar beyninin arkasında çok farklı düşünceler olabilir mi? Kulübede olmadığı maçları kazanıyor. Böyle bir şey olabilir mi? Futbol heyecanı içerisinde, maç heyecanı içerisinde hiçbir insan evladı böyle bir şey düşünebilir mi; "Ben sarı kart göreyim." Bu sadece Eyüpsporlu oyuncular için değil, her futbolcu için öyle Benim hayatım geçti futbolun içinde. Hayatta böyle bir futbolcu profili bulamazsınız. Yok başkanı da Galatasaray sempatizanıymış. Bir insan böyle bir şeyi nasıl düşünebilir?" diye konuştu.

"GALATASARAY YOLU AÇILIR"

Mustafa Denizli, son sözlerle açıklamalarını tamamladı;

"Bunu konuşan insanlar, bunu nasıl düşünmez? Arda, Galatasaray'ı yenerse, Galatasaray yolu açılır. Bu mantığı nasıl terse çeviriyorlar? Yazık değil mi bu insanlara? Bir futbolcu, Eyüp'te oynayan bir oyuncu, ona sezon başında, "Bu ligde 8 tane maç oynayacaksın, hangi maçlarda oynamak istersin? Başka bir şey söyler mi ya? Böyle bir mantıkla insanların neden kafasını karıştırıyorsunuz? Neden insanları töhmet altında bırakıyorsunuz? Sadece Eyüplü oyuncular veya Arda için değil, hepsi için. Kafasının arkasında başka bir şey olan insanın bir yere gitme şansı zaten yoktur, bunu bilmiyor mu? Bu sadece futbolda değil, ticarette de siyasette de böyle. Kafasının arkasında başka şeyler taşıyan insanın bir yerde başarıya gitme şansı yoktur. Bunu insanlar neden değerlendirmiyor? Hep olumsuz yönden bakıyorlar. Nasıl bir ülkeyiz biz ya!

Mustafa Denizli\'den Arda Turan için olay yaratacak Galatasaray iddiası

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Son Dakika Spor Mustafa Denizli'den Arda Turan için olay yaratacak Galatasaray iddiası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Fatma Öztürk:
    şimdi de Arda'yı gazlıyor medya. Galatasaray kimle oynarsa, herkes o hafta o takımlı oluyor. Mayısa kadar takım takım gezin bakalım, sonu hüsran bitecek nasıl olsa 23 4 Yanıtla
  • Yasin KIRBOĞA:
    hoca efendi sen bizimle dalga mı geçiyorsunuz samsun spor da oynayan omurgasız cinconlu oyuncular var onları da mı görmüyorsun. bırakın bu ayakları 4 17 Yanıtla
  • Deniz Portakal:
    Vallaha arda turanı ne severim ne sevmem ama adamın hırsına bayılıyorum yandaki teknik adamın böyle hırsılı olursa oyuncularda mecburen bize bak bir gedson ayakta gerisi tatile çıkmış 20 1 Yanıtla
  • Barış:
    Arda da salak ya, çişini tutmayanların gazına gelecek. 9 4 Yanıtla
  • Çelikk:
    İhtiyar Dede Senin Ne İşin Var 3 9 Yanıtla
  • Özgür Özer:
    Arda gelmesinde kim gelirse gelsin… 3 1 Yanıtla
  • Şeyhmus Benek:
    öyle bir ihtimal yok 2 0 Yanıtla
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