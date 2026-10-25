Mustafa Er, Bursaspor\'un 4-2\'lik galibiyetiyle liderliği aldıklarını söyledi

Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, Ankara Keçiörengücü müsabakasının ardından, "4-2'lik bir galibiyet, hayırlı olsun, liderliği aldık" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında karşılaştığı Bursaspor'a 4-2 mağlup oldu. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, "Zor bir deplasmandan, iyi bir oyunda farklı bir şey de kazanarak döndük. Çok mutluyuz. Kazanmamız gerekiyordu. Özellikle iki haftadır gayet iyi gidiyorduk. Bugün de bunu destekleyecek güçlü bir galibiyete ihtiyacımız vardı. Oynayan oynamayan tüm oyuncularımızı tebrik ediyorum. 90 dakika oyuna hükmettiğimizi düşünüyorum. İlk yarıda da birçok pozisyonumuz var, iki topumuz direkten döndü. 50. dakikaya kadar da çok net iki pozisyon kaçırdık. Çok daha farklı da kazanabilirdik. 2 gol ortalamasının üzerine yüzde 100 çıkmamız gerekiyor. Bizim takımımızın bu gücü var. Son üç maçta üç gol ortalamasını yakaladık ama hala yeterli değil. Yediğimiz gollerde de bir gol ya da bir golün altında düşünmemiz gerekiyor. Zaten 12 maçta 11 gol yedik, şu an o anlamda bir problemimiz yok. Basit iki gol yedik ama ofansif gücümüz çok kuvvetliydi. 4-2'lik bir galibiyet, hayırlı olsun, liderliği aldık" ifadelerini kullandı.