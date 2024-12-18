Mustafa Ergün Antalyaspor Başkanlığına Aday - Son Dakika
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Spor

Mustafa Ergün Antalyaspor Başkanlığına Aday

Antalyaspor'da Mustafa Ergün, kulübü sürdürülebilir başarıya taşımak için başkan adayı oldu.

18.12.2024 12:46
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Antalyaspor Kulübü'nün olağanüstü genel kurulunda, iş insanı Mustafa Ergün başkanlığa aday oldu.

Ergün, yaptığı yazılı açıklamada, Antalyaspor'u hem sportif hem de kurumsal anlamda sürdürülebilir başarıya ulaştırmanın önceliği olacağını belirtti.

Antalyaspor'un sadece bir futbol kulübü olmadığını, şehrin en güçlü sembolü olduğunu aktaran Ergün, şunları kaydetti:

"Bu büyük camiaya olan sevdam ve sorumluluk bilincimle Antalyaspor Kulübü başkanlığına aday olduğumu siz değerli camiamızla paylaşmaktan onur duyuyorum. Adaylık sürecime, camiamızın tüm renklerini, fikirlerini ve duygularını bir araya getirme hedefiyle başlıyorum. Taraftarımızın coşkusunu, kulübümüzün değerli üyelerinin tecrübesiyle birleştirerek ortak hedeflere birlikte yürümek en büyük arzumdur."

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Yüksek İstişare Kurulu Üyesi, Akdeniz Taşımacılar Derneği Başkan vekili de olan Ergün, iki dönem Antalyaspor AŞ yönetim kurulu üyeliği yaptı.

Antalyaspor Kulübü yönetim kurulu, dün olağanüstü genel kurul kararı aldıklarını duyurmuştu.

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde, 7 Ocak 2025 Salı günü saat 16.00'da gerçekleştirilmesi planlanan genel kurul, çoğunluk sağlanamaması durumunda 14 Ocak'ta aynı yer, aynı saatte çoğunluk aranmaksızın yapılacak.

Kaynak: AA

Antalyaspor, Politika, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mustafa Ergün Antalyaspor Başkanlığına Aday - Son Dakika

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