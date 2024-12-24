Mustafa Şeker Anadolu Lisesi Voleybolda Şampiyon

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Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün organize ettiği 'Okul Sporları Genç A Kız Voleybol Müsabakaları'nda Mustafa Şeker Anadolu Lisesi şampiyon oldu.

İstasyon Spor Salonu'ndan gerçekleşen müsabakalarda Bilecik'teki 10 okuldan 120 sporcu katılarak kıyasıya bir mücadele sergiledi. Çekişmeli geçen maçların ardından finalde Zehra Ulusay Mesleki Teknik Anadolu Lisesi ile karşılaşan Mustafa Şeker Anadolu Lisesi, rakibini mağlup ederek şampiyonluk sevinci yaşadı.

Ayrıca, Mustafa Şeker Anadolu Lisesi 14-17 Ocak tarihleri arasında Kütahya'da yapılacak grup müsabakalarında Bilecik'i temsil etme hakkı kazandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, şampiyon olan takımı tebrik ederek, "Bilecik'te düzenlenen bu anlamlı organizasyona katılım gösteren sporculara, sporcuların velilerine, öğretmenlere ve okul yöneticilerine teşekkür ederiz" dedi. - BİLECİK