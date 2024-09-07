MXGP Türkiye Yarışları Başladı - Son Dakika
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MXGP Türkiye Yarışları Başladı

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde yapılan dünyanın en iyi motokrosçusunu belirleyecek MXGP yarışının Türkiye etabı başladı. İlk gününde sıralama turları ve ilk tur yarışları tamamlandı. Türkiye adına yarışan sporcular da mücadele etti.

07.09.2024 21:27
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Cumhurbaşkanlığı himayelerinde yapılan dünyanın en iyi motokrosçusunu belirleyecek MXGP yarışının Türkiye etabı MXGP Türkiye başladı.

İlk gününde Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP) ve Dünya Gençler Motokros Şampiyonası (MX2) sıralama turları yapıldı. Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası (WMX) ve Avrupa Motokros Şampiyonası (EMX250) sıralama ve ilk tur yarışları tamamlandı.

Sezonun son etabı olan WMX Türkiye'nin ilk yarışını Kawasaki'den Yeni Zelandalı Courtney Duncan birinci sırada tamamladı. GASGAS'dan İspanyol Daniela Fontanesi ikinci, Yamaha'dan Hollandalı Lotte Van Drunen üçüncü sırada tamamladı.

Sıralamada 3. sırada bulunan KTM'den Hollandalı Lynn Valk WMX'in ilk yarışı tamamlayamadı. Böylece podyum şansını ikinci tura bıraktı. Türkiye adına yarışan Selen Tınaz 25., Irmak Yıldırım 27. olarak yarışı tamamladı.

EMX250'de heyecan doruğa yükseldi

Avrupa Motokros Şampiyonası'nın (EMX250) 10. yarışı olan Türkiye etabının ilk yarışını Kawasaki'den Fransız Mathis Valin kazandı. İkinciliği GASGAS'tan Valerio Lata, üçüncülüğü ise Yamaha'dan Hollandalı Ivano Van Erp aldı. Şampiyonluk sıralaması ise değişmedi.

Türkiye adına yarışan Efe Kemal Hıd 16. olurken, Mehmet Yiğit Kara, Akif Ulusan, Mehmet Emin Musaoğlu, Aras Yıldırım, Ahmed Geren, Eren Defineci, Salih Yiğit Teker, Baran Kocaman onu takip etti.

MXGP ve MX2'de sıralama belli oldu

Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP) ve Dünya Gençler Motokros Şampiyonası (MX2) Türkiye etabının yarın koşulacak yarışları öncesi sıralama turları da yapıldı. 180 ülkede 3.5 milyar kişinin izlediği MXGP Türkiye'nin sıralama turunu Honda adına yarışan Slovenyalı Tim Gajser lider bitirdi. GASGAS'dan Jorge Prado ikinci sırada, KTM'den Hollandalı Jeffrey Herlings ise üçüncü tamamladı.

MX2'de Red Bull KTM yarışçısı Belçikalı Liam Everts ilk sırada yer aldı. Husqvarna yarışçısı Belçikalı Lucas Coenen ikinci, Monster Energy Triumph takımından Danimarkalı Mikkel Haarup üçüncü sırada tamamladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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