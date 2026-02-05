N\'Golo Kante\'nin yıllar önceki \'\'Beşiktaş\'\' videosu yeniden gündemde

N'Golo Kante'nin Fenerbahçe'ye transferinin resmiyet kazanmasının ardından, yıldız futbolcunun geçmişte verdiği esprili bir yanıt yeniden gündeme geldi. Sosyal medyada dolaşıma giren görüntüler kısa sürede viral oldu.

TARAFTAR "FENERBAHÇE'YE GEL" DEDİ, KANTE GÜLDÜRDÜ

Eski bir görüntüde bir taraftarın Kante'ye "Fenerbahçe'ye gel" çağrısında bulunduğu, Fransız yıldızın ise gülerek,

"Hayır dostum, ben Beşiktaşlıyım" yanıtını verdiği görülüyor. O anlar çevredeki taraftarları güldürürken, Kante'nin samimi tavırları dikkat çekmişti.

TRANSFER SONRASI YENİDEN PAYLAŞILDI

Kante'nin sarı-lacivertli formayı giymesiyle birlikte söz konusu video yeniden sosyal medyada dolaşıma sokuldu. Birçok kullanıcı görüntüleri "eski bir şaka", "Kante klasiği" ve "futbolun eğlenceli yüzü" yorumlarıyla paylaştı.