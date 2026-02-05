N'Golo Kante'nin yıllar önceki ''Beşiktaş'' videosu yeniden gündemde - Son Dakika
N'Golo Kante'nin yıllar önceki ''Beşiktaş'' videosu yeniden gündemde

N\'Golo Kante\'nin yıllar önceki \'\'Beşiktaş\'\' videosu yeniden gündemde
05.02.2026 09:57  Güncelleme: 10:08
N\'Golo Kante\'nin yıllar önceki \'\'Beşiktaş\'\' videosu yeniden gündemde
N'Golo Kante'nin Fenerbahçe'ye transferinin ardından, geçmişte bir taraftara ''Ben Beşiktaşlıyım'' diyerek verdiği esprili yanıtın yer aldığı görüntüler yeniden viral oldu.

N'Golo Kante'nin Fenerbahçe'ye transferinin resmiyet kazanmasının ardından, yıldız futbolcunun geçmişte verdiği esprili bir yanıt yeniden gündeme geldi. Sosyal medyada dolaşıma giren görüntüler kısa sürede viral oldu.

TARAFTAR "FENERBAHÇE'YE GEL" DEDİ, KANTE GÜLDÜRDÜ

Eski bir görüntüde bir taraftarın Kante'ye "Fenerbahçe'ye gel" çağrısında bulunduğu, Fransız yıldızın ise gülerek,

"Hayır dostum, ben Beşiktaşlıyım" yanıtını verdiği görülüyor. O anlar çevredeki taraftarları güldürürken, Kante'nin samimi tavırları dikkat çekmişti.

TRANSFER SONRASI YENİDEN PAYLAŞILDI

Kante'nin sarı-lacivertli formayı giymesiyle birlikte söz konusu video yeniden sosyal medyada dolaşıma sokuldu. Birçok kullanıcı görüntüleri "eski bir şaka", "Kante klasiği" ve "futbolun eğlenceli yüzü" yorumlarıyla paylaştı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • serhat ali serhat ali:
    fetönün takımını tutmasında varsın bjk li olsun 14 8 Yanıtla
  • 4857Fener 4857Fener:
    Beşiktaş’ı severiz sorun değil bence. 9 2 Yanıtla
  • yol yolcu yol yolcu :
    ee yani şimdi ne olacak 7 2 Yanıtla
    mesut1244 mesut1244:
    Bjk ya vereceğiz ne yapalım?? 10 1
  • Mh459267 Mh459267:
    Destekler tam bu yıl şampiyon oluyoruz tiktokta yeni logosu var anlayın artık eyyy cimbomlular 3 2 Yanıtla
  • Er ka Er ka:
    Bu dünya da, herkes biraz Beşiktaş lıdır! 0 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.