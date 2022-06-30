Naldo ile yolların ayrıldığı Antalyaspor'da Fernando'nun kampa katılması bekleniyor - Son Dakika
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Naldo ile yolların ayrıldığı Antalyaspor'da Fernando'nun kampa katılması bekleniyor

30.06.2022 16:51
Naldo ile yolların ayrıldığı Antalyaspor'da Fernando'nun kampa katılması bekleniyor

Antalyaspor Kulübü Asbaşkanı Emrah Çelik, Brezilyalı defans oyuncusu Naldo'nun kulüpten ayrıldığını, orta saha oyuncusu Fernando Martins'in kamp sürecinde takıma dahil olacağını söyledi.

Antalyaspor Kulübü Asbaşkanı Emrah Çelik, Brezilyalı defans oyuncusu Naldo'nun kulüpten ayrıldığını, orta saha oyuncusu Fernando Martins'in kamp sürecinde takıma dahil olacağını söyledi.

Çelik, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, transfer çalışmalarını değerlendirdi.

Sezon öncesi Ömer Toprak ile üçüncü transferlerini gerçekleştirdiklerini belirten Çelik, "Şu ana kadar yaptığımız üç transferimiz de yerli. Soner Aydoğdu, Ömer Toprak milli takımlarda görev yapmış. Kaleci Alperen Uysal da o seviyelere ulaşacaktır." dedi.

"Çok şükür Fernando konusunda herhangi bir sıkıntımız yok." diyen Çelik, sözlerine şöyle devam etti:

"Haji Wright konusunda da futbolcunun bir duruşu var. Bizden yana olan bir duruşu var. Bakalım zaman neyi gösterecek. Antalyaspor'un menfaatleri doğrultusunda ne gerekiyorsa biz başkan, yönetim, hoca olarak elimizden gelenin en iyisini yapacağız."

Çelik, "Sıkıntı yok derken, oyuncuyla anlaşıldı mı?" sorusunu, "Fernando zaten bizim oyuncumuz. Serbest kalma maddesi var ama bizim şu anda bir oyuncumuz. Kamp sürecinde takıma dahil olacak. Hedeflerimiz, planlarımız var. Bu doğrultuda da transferlerimizi gerçekleştiriyoruz. Yapılan transferler, küçük transferler değil. Bir hedefimiz var. İnşallah bu sene o hedefe doğru takım, camia, şehir olarak yürüyeceğiz." diye yanıtladı.

"Naldo ile kaleci Ruud Boffin defteri kapandı mı?" sorusu üzerine ise Çelik, "Naldo kulüpten ayrıldı. Boffin ile ilgili herhangi bir şey söylememiz doğru değil. Kendisi kararını verecek. Bizim kendisine teklif ettiğimiz bir rakam, anlaşma süresi var. Tabii ki kendisi kararı verecek." değerlendirmesinde bulundu.

Asbaşkan Emrah Çelik, Fernando ve Haji Wright'in kırmızı-beyazlı kulüpte kalması halinde Antalyaspor için transferin büyük ölçüde tamamlanacağına işaret ederek, "Sadece sağ kanat alabiliriz, o da Türk olmak şartıyla." ifadesini kullandı.

YORUMLAR
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Ömer Toprak resmen Antalyaspor'da Ömer Toprak resmen Antalyaspor'da Filenin genç akrepleri stadyumda çalıştı Filenin genç akrepleri stadyumda çalıştı
Kaynak: AA

Soner Aydoğdu, Ömer Toprak, Antalyaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Naldo ile yolların ayrıldığı Antalyaspor'da Fernando'nun kampa katılması bekleniyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Naldo ile yolların ayrıldığı Antalyaspor'da Fernando'nun kampa katılması bekleniyor - Son Dakika
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