Namağlup Türkiye şampiyonu oldular - Son Dakika
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Namağlup Türkiye şampiyonu oldular

30.04.2022 18:47
Namağlup Türkiye şampiyonu oldular

2021-2022 yılı Okul Sporları Hentbol Yıldız Erkekler Türkiye şampiyonasında Muğla temsilcisi Türdü 100. Yıl Ortaokulu, elemelerden itibaren tüm maçlarını kazanarak Türkiye şampiyonu oldu.

2021-2022 yılı Okul Sporları Hentbol Yıldız Erkekler Türkiye şampiyonasında Muğla temsilcisi Türdü 100. Yıl Ortaokulu, elemelerden itibaren tüm maçlarını kazanarak Türkiye şampiyonu oldu.

Zonguldak'ta düzenlenen okul sporları Hentbol Yıldız Erkekler Türkiye Finallerinde B grubunda mücadele eden Türdü 100. Yıl Yıldız Erkekler takımı grup maçlarının tamamını kazandı. B Gruptaki ilk maçında Aydın Gazipaşa Ortaokulunu 22-11, ikinci maçında Antalya Fatih Ortaokulunu 24-13, İstanbul Samandıra Ortaokulunu da 18-11 yenerek namağlup yarı finale kaldı.

Yarı finalde A grubu 2'nci Ankara ODTÜ ile oynanan maçı da 15-14 kazanan Türdü 100. Yıl Ortaokulu Yıldız Erkek Hentbol takımı finalde Trabzon Beşirli Borsa İstanbul Ortaokulları ile son maçına çıktı.

Türkiye finali maçını da 19-13 kazanan Muğla temsilcisi Türdü 100.Yıl Ortaokulu Yıldız Erkekler Hentbol takımı tüm maçlarını namağlup tamamlayarak Türkiye şampiyonu oldu. - MUĞLA

Namağlup Türkiye şampiyonu oldular
Namağlup Türkiye şampiyonu oldular

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Zonguldak, Hentbol, Türkiye, Muğla, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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