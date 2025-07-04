Naz Arıcı Dünya Şampiyonu - Son Dakika
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Naz Arıcı Dünya Şampiyonu

Naz Arıcı Dünya Şampiyonu
04.07.2025 11:38
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Buz pateni sporcusu Naz Arıcı, Almanya'daki şampiyonada artistik patinajda altın madalya kazandı.

Buz pateni sporcusu Naz Arıcı, artistik patinajda dünya masterlar şampiyonu oldu.

Uluslararası Buz Pateni Federasyonu'nun (ISU) düzenlediği 2025 Uluslararası Masterlar Artistik Buz Pateni Yarışması, Almanya'nın Münih Şehrine bağlı Oberstdorf kentinde düzenlendi. Bu sene 19. kez gerçekleştirilen toplamda 30'dan fazla ülke ve 400'den fazla buz patencinin katıldığı yarışmada Türkiye'yi temsil eden Naz Arıcı, artistik patinajda dünya masterlar şampiyonu oldu.

Antrenörü Timuçin Özbükücü eşliğinde yarışmaya katılan Naz Arıcı, altın kadınlar kategorisinde 52.54 puanla rakiplerine fark atarak altın madalyanın sahibi oldu. Arıcı, kendi yaş kategorisinde ve bütün kategorilerde toplamda en yüksek puanı aldı. Buz pateni sporcusu Naz Arıcı, başarısıyla 6. kez kez Türkiye'yi, dünyanın en üst sırasına yazdırdı.

Naz Arıcı: "Bu çok büyük bir gurur"

Bu yarışma için antrenörü Timuçin Özbükücü ile 1 sene boyunca çok sıkı ve disiplinli çalıştıklarını ifade eden Naz Arıcı, "Fiziksel ve psikolojik olarak çok savaş verdim. Bu yarışmanın benim için anlamı büyüktü. Bu, dünyada masterlar dalında en büyük artistik buz pateni yarışması. Ülkemin adını en üst sırada tutmak, sevdiklerimin ve bana inananların benden madalya beklemesi beni çok daha azimli yaptı. Bununla birlikte üzerimdeki sorumluluğu çok fazla hissettim. Ülkeme bu madalyayı getiriyor olmak çektiğimiz onca strese değermiş. Bu başarımla birlikte dünyada sevenlerimin ve desteklerimin ne kadar fazla olduğunu daha iyi anladım. Bu çok büyük bir gurur. Bu başarımla birlikte yarışma sonunda bir çok ülkeye, bir çok röportaj verdim. Benim bu spordaki başarılarımı yakından takip ediyorlar. Antrenörümle birlikte çalışmalarımızda izlediğimiz programı merak ediyorlar. Sevenlerimiz ve takipçilerimiz gerçekten çok fazlaymış. Bu madalyayı ülkemizi seven, ülkemize bir değer katan bütün Türk halkına armağan ediyorum. Ne mutlu Türk'üm diyene. Ülkemi buz pateninde en üst sırada tutmak için çalışmalarıma devam edeceğim. Bu da size sözüm olsun" diye konuştu.

Timuçin Özbükücü: "Naz'ın koreografisini dünyaya damga vuracak şekilde hazırlayıp sundurdum"

Plan ve program dahilinde çok sıkı çalışmalar yaptıklarını anlatan Timuçin Özbükücü ise, "Bunu söylüyorum çünkü çalışma saatlerimiz 05: 30'da başlıyordu. Günde 8 saati bulan yoğun antrenmanlarımız oldu. Ben kendim antrenörlüğümün yanı sıra hem uluslararası hem de ulusal buz pateni hakemiyim. Naz'ın koreografisini dünyaya damga vuracak şekilde hazırlayıp sundurdum. Keza şampiyon olduktan sonra Almanya'daki ilgi çok fazla idi. Naz daha önceki başarılarından dolayı dünyada tanınıyordu ama bu sene Naz'ı izlemeye özel olarak gelen insanlarla tanıştık. Bu kadar sevildiğimizi görmek çok duygulandırıcı. Naz şampiyon olduktan sonra Alman Buz Pateni Federasyonu yöneticileri bize sorular sordu, röportajlar verdik. Çalışma yöntemlerimizi sordular, müziklerimizi sordular. Hatta başka ülkelerden sporcular, Türkiye'ye gelip benden onlara koçluk yapmamı istediler. Ülkemizde buz patenini daha çok tanıtıp sevdirmek ve diğer ülkelerden ülkemize sporcular çekip kamplar ve büyük yarışmalar düzenlemek amacındayım. Naz ve ben Türkiye'yi, buz pateninde, özellikle masterlar kategorisinde dünya çapındaki başarısıyla duyurmaya adadık kendimizi" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Naz Arıcı Dünya Şampiyonu - Son Dakika

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