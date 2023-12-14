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Nazilli Belediyespor, Abdullah Beytaş ile profesyonel sözleşme imzaladı - Son Dakika
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Nazilli Belediyespor, Abdullah Beytaş ile profesyonel sözleşme imzaladı

TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Nazilli Belediyespor, altyapıdan yetişen Abdullah Beytaş ile profesyonel sözleşme imzaladı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, genç oyuncunun A takıma dahil edildiği ve geleceğin teminatı olarak görüldüğü belirtildi.

Nazilli Belediyespor, Abdullah Beytaş ile profesyonel sözleşme imzaladı
14.12.2023 - 11:59,  Güncelleme: 12:00
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Bahattin ALBAYRAK/ NAZİLLİ

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup takımlarından Nazilli Belediyespor altyapıdan Abdullah Beytaş'la profesyonel sözleşme imzaladı. Teknik heyetin raporu doğrultusunda A takıma kazandırılan 18 yaşındaki oyuncu için yapılan resmi açıklamada, "Kulübümüz altyapı oyuncularından 2005 doğumlu Abdullah Beytaş, profesyonel takım kadrosuna dahil edilmiştir. Geleceğimizin teminatı özkaynaklarımızdan ilerleyen günlerde aramıza katılan gençlerimiz olacak. Altyapıda emeği geçen tüm hocalarımıza teşekkür ederiz" denildi.

Kaynak: DHA
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