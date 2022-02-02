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Nazilli Belediyespor'da Ömer Uzun imzaladı - Son Dakika

Nazilli Belediyespor'da Ömer Uzun imzaladı

02.02.2022 10:30
Nazilli Belediyespor'da Ömer Uzun imzaladı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Nazilli Belediyespor 1'nci Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü'nden forvet oyuncusu Ömer Uzun'u sezon sonuna kadar kiralayarak renklerine bağladı.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Nazilli Belediyespor 1'nci Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü'nden forvet oyuncusu Ömer Uzun'u sezon sonuna kadar kiralayarak renklerine bağladı. Yönetim kurulu Üyesi Hakan Şengel' in hazır bulunduğu imza töreni Nazilli Yıldırım Demirören Tesisleri'nde gerçekleşti. Hakan Şengel, "Forvette görev alan Ömer Uzun'un transferi camiamıza ve oyuncumuza hayırlı olsun. Sezonun ikinci yarısında hedeflerimiz doğrultusunda çalışmalarımıza devam etmekteyiz" dedi.

Gerçekleşen imza töreni sonrasında açıklamalarda bulunan Ömer Uzun hedefleri olan bir camiaya geldiği için çok mutlu olduğunu belirterek, "Ben Nazilli belediyespor'a katkı sağlamak için buradayım. Sezonun ikinci yarısında hem kendi hedeflerim ve kariyerim için hem de kulübümüzün beklentilerini gerçekleştirmek için elimden gelenin en iyisini yapacağım. İnşallah kazasız belasız güzel bir sezon bizimle olur" dedi.

Ege ekibi Boluspor'un genç golcüsü Diyar Kaba'yı da kadrosuna dahil edebilmek için çalışma başlattı.


Nazilli Belediyespor'da Ömer Uzun imzaladı
Nazilli Belediyespor'da Ömer Uzun imzaladı
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Futbol Federasyonu, Ömer Uzun, Nazilli, Ankara, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Nazilli Belediyespor'da Ömer Uzun imzaladı - Son Dakika Spor


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