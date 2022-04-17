Nazilli Belediyespor'lu futbolcular genç sporcular ile buluştu - Son Dakika
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Nazilli Belediyespor'lu futbolcular genç sporcular ile buluştu

17.04.2022 11:28
Nazilli Belediyespor'lu futbolcular genç sporcular ile buluştu

Nazilli Belediyespor'da profesyonel futbol takımı oyuncuları futbol okullarında eğitim gören genç sporcularla bir araya geldi.

Nazilli Belediye spor'da profesyonel futbol takımı oyuncuları futbol okullarında eğitim gören genç sporcularla bir araya geldi.

Nazilli Belediyespor takım kaptanı Mehmet Ersavaş ile Fatih Üge, Mert Çapar ve Alper Günaydın futbol eğitimlerini Nazilli Belediyespor Futbol Okulu'nda sürdüren 7-13 yaş arası genç sporcularla bir araya geldi. Genç sporcular ile sohbet eden futbolcular, kendileri ile hatıra fotoğrafı çekilerek eğitimlerinde başarı diledi.

Futbol Okulu'na gerçekleştirdiği ziyarette başarılı sporcu ve futbolcu olmak için yapılması gereken çalışmalar hakkında bilgiler veren takım kaptanı Mehmet Ersavaş, başta spor okulları antrenörü Mahmut Esin Girgin olmak üzere tüm eğitimci antrenörlere teşekkür etti. Ersavaş, "Çok güzel çalışma şartlarınız var. Hocalarınızın hepsi eğitimli ve onlarla birlikte çim sahada antrenmanlarınızı yapıyorsunuz. Bizlerde sizin yaşlarınızdayken spor okulları sayesinde futbola başladık. Hocalarımızın direktifleri doğrultusunda çalışmalarımızı yaptık ve bugün karşınıza profesyonel futbolcular olarak geldik. Sizlerde başta hocalarınız ve ailenizin sözlerini dinleyerek başarılı birer sporcu ve futbolcu olabilirsiniz eğitimlerinizde hepinize başarılar diliyorum" dedi. - AYDIN

Nazilli Belediyespor'lu futbolcular genç sporcular ile buluştu
Nazilli Belediyespor'lu futbolcular genç sporcular ile buluştu
Nazilli Belediyespor'lu futbolcular genç sporcular ile buluştu
Nazilli Belediyespor'lu futbolcular genç sporcular ile buluştu

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Nazilli, Futbol, Fatih, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Nazilli Belediyespor'lu futbolcular genç sporcular ile buluştu - Son Dakika


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