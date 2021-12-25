Nazilli'nin ilk milli futbolcusu Doğan Akı hayatını kaybetti

Nazilli'den çıkan ilk milli futbolcu olan Doğan Akı, 85 yaşında hayatını kaybetti. Nazilli'de 1952 yılında amatör olarak oynadığı Sümerspor'dan Altay'a transfer olan, ardından Beşiktaş, İzmirspor ve Karşıyaka'da forma giyen eski milli futbolcu Doğan Akı'nın ölüm haberi yakınlarını ve sevenlerini yasa boğdu. Akı'nın cenazesi yarın Nazilli Yıldırım Camisi'nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek.

DOĞAN AKI KİMDİR?