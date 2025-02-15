Nazillispor, Arnavutköy Belediyespor ile Deplasmanda Karşılaşacak - Son Dakika
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Nazillispor, Arnavutköy Belediyespor ile Deplasmanda Karşılaşacak

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta düşme hattındaki Nazillispor, son maçında 68 Aksaray Belediyespor ile 2-2 berabere kaldı. Yarın deplasmanda Arnavutköy Belediyespor ile karşılaşacak olan Nazillispor, gol yollarında sıkıntı yaşıyor.

15.02.2025 10:30
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2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son maçında evinde lider 68 Aksaray Belediyespor'la 2-2 berabere kalan düşme hattındaki Nazillispor yarın deplasmanda Arnavutköy Belediyespor'la karşılaşacak. Bolluca Stadı'nda Doğu Yılmaz'ın yöneteceği müsabaka saat 14.00'te başlayacak. Ara transferde önemli oyuncuları kaybedip yasağı da açamayan Aydın ekibinde kart cezası sona eren stoper Bayram Enes An ve Yusuf Mert Yıldırım, teknik ekibin şans vermesi durumunda mücadelede forma giyebilecek. Teknik Direktör Muzaffer Taşkın, İstanbul deplasmanından puan veya puanlarla dönmek istediklerini belirtti.

Kaynak: DHA

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