Nazillispor, Yeni Teknik Direktörü ile Zirveye Oynayacak

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TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son olarak Karacabey Belediyespor'a deplasmanda 3-0 kaybeden ve Teknik Direktör Gürhan Sönmez'le yollarını ayırıp Hakan Fırıloğlu'nu göreve getiren düşme hattındaki Nazillispor, yarın evinde Beyoğlu Yeni Çarşıspor'la karşılaşacak. Nazilli İlçe Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak maçta Muhammed Taha Onat görev alacak. Son 7 maçında galibiyet göremeyen 6 puana sahip Nazillispor'da yeni bir sayfa açmak istediklerini belirten Hakan Fırıloğlu, "Taraftarımızdan destek bekliyoruz. Kazanıp kara bulutları dağıtacağız" dedi.