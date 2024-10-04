Nazillispor Zirveye Çıkış Arıyor - Son Dakika
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Nazillispor Zirveye Çıkış Arıyor

Nazillispor, 5 maçta 0 puanla son sırada; Arnavutköy önünde ilk galibiyetini almak istiyor.

04.10.2024 13:22
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TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta bu sezon oynadığı 5 maçı da kaybederek dibe demir atan Nazillispor yarın evinde Arnavutköy Belediyesi FK önünde zincir kırmaya çalışacak. Nazilli İlçe Stadı'ndaki maç saat 16.00'da başlayacak. Siyah-beyazlılar grupta puansız son sırada yer alırken, henüz yenilgi almayan İstanbul temsilcisinin ise 7 puanı var. Nazilli ekibinin teknik patronu Gürhan Sönmez, taraftarlarının desteğiyle ilk galibiyetlerini alıp çıkışa geçmek istediklerini söyledi.

Kaynak: DHA

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