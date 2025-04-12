Nazlı Güler, 31 yıllık kariyerine veda etti

- Nazlı Güler, 42 yaşında basketbola veda etti

YALOVA - Yalova VIP Kadın Basketbol Takımı Kaptanı Nazlı Güler, 42 yaşında 31 yıllık kariyerini sonlandırdı.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde mücadele eden HDI Sigorta Yalova VIP, 90. Yıl Spor Salonu'nda Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor'u ağırladı. Mücadelede ilk periyodu 18-31 geride tamamlayan Yalova temsilcisi, ikinci periyotta 40-49, üçüncü periyotta ise 46-67'lik skorla geriye düştü. Maçı 64-83'lük skorla kaybeden HDI Sigorta Yalova VIP, parkeden mağlup ayrıldı. Karşılaşmanın en özel anı ise Yalova VIP'nin deneyimli kaptanı Nazlı Güler'in parkelere veda etmesi oldu. 42 yaşında aktif basketbol kariyerini noktalayan Güler, 11 yaşında başladığı basketbol yolculuğunda Arı Koleji, Migros, Mardin Büyükşehir Başakspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe gibi önemli kulüplerin formasını terletti. 2021 yılından bu yana HDI Sigorta Yalova VIP çatısı altında mücadele eden tecrübeli isim, hem liderliğiyle hem de karakteriyle takımına örnek oldu. Karşılaşma öncesinde Yalova VIP Başkanı Murat Yapıcı, Nazlı Güler'e Türk basketboluna ve kulübe yaptığı katkılardan dolayı plaket takdim etti.

Bir sporcunun yaşayamayacağı şeyleri yaşadım"

Veda sonrası duygularını paylaşan Nazlı Güler, şu ifadeleri kullandı:

"Ya açıkçası heyecan değil de biraz hüzünlüyüm. Sonuçta son 40 dakika. Ama buraya gelen bütün arkadaşlarıma teşekkür ederim. Tabii özleyeceğim. Nasıl bir değişim olacak hep beraber göreceğiz. Allah'a şükür çok güzel şeyler yaşadım. Bir sporcunun yaşayamayacağı şeyler yaşadım. Çok büyük sevgiler yaşadım. Her şeye şükürler olsun. Herkese teşekkür ediyorum."

Nazlı Güler'in babası Aydın Güler de kızıyla gurur duyduğunu ifade ederek duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Ortaokul sona gidiyordu. Uzun boylu ve biraz şişmandı. Ama bu arada ben baleye gönderiyordum. Hoca çok istedi, bunu basketbola verdim. Özel Arı Koleji'ndeydi. O kadar çok sevdi ki. Hocasıyla birkaç defa konuştuğumda çok arzulu ve istekli olduğunu söylemişti. Hatta bir iki defa eve geldiği zaman ağladı. Hocasına dedim ki, 'Bu herhalde sevmeyecek, olmayacak.' O da dedi ki 'Yok, çok seviyor.' O gün başlayan kariyer yaklaşık 31 yıl sürdü. 31 yıldır her maçına gidiyorum. Allah şansını, bahtını açık etsin. Tırnaklarıyla geldi bu noktaya. Türk basketbolunun gençlere örnek bir ismi oldu. Bu yaşına rağmen fiziğiyle, karakteriyle, şerefiyle, onuruyla herkesin takdirini kazandı. İftihar ediyorum, gurur duyuyorum. Alnının akıyla her şeyini kazandı. Allah inşallah şansını, bahtını açık eder. Allah yardımcısı olsun."

Tribünleri dolduran basketbolseverler de Güler'e alkışlarla veda etti. Maç sonrası ise sevenleriyle bol bol fotoğraf çektirerek duygusal anlar yaşadı.