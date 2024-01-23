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NBA'de Philadelphia 76ers, San Antonio Spurs ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 133-123 kazanan Philadelphia 76ers'ta Joel Embiid rekor sayıya ulaştı.
Embiid, karşılaşmada 70 sayı, 18 ribaund ve 5 asist ile oynadı. NBA tarihinde bir maçta 70 sayı barajını aşan 9. oyuncu olan Embiid, takımı ve kendisi için ise bir rekora imza attı.
Kendi kariyer rekorunu kıran Embiid, Philadelphia 76ers'ın da bir maçta en fazla sayı atan oyuncusu unvanını ele geçirdi.
Maç sonu arkadaşları Embiid'i kutladı. İşte o anlardan kareler:
Son Dakika › Spor › NBA'de tarihi gece! Joel Embiid'den rekor sayı - Son Dakika