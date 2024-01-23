NBA\'de tarihi gece! Joel Embiid\'den rekor sayı

NBA'de Philadelphia 76ers, San Antonio Spurs ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 133-123 kazanan Philadelphia 76ers'ta Joel Embiid rekor sayıya ulaştı.

70 SAYI ATTI

Embiid, karşılaşmada 70 sayı, 18 ribaund ve 5 asist ile oynadı. NBA tarihinde bir maçta 70 sayı barajını aşan 9. oyuncu olan Embiid, takımı ve kendisi için ise bir rekora imza attı.

TARİHE GEÇTİ

Kendi kariyer rekorunu kıran Embiid, Philadelphia 76ers'ın da bir maçta en fazla sayı atan oyuncusu unvanını ele geçirdi.

Maç sonu arkadaşları Embiid'i kutladı. İşte o anlardan kareler: