Ndao, 1 yıl daha Antalyaspor'da - Son Dakika
Üye Girişi

Ndao, 1 yıl daha Antalyaspor'da

24.07.2022 16:25
Ndao, 1 yıl daha Antalyaspor'da

FT Antalyaspor, Alassane Ndao ile 1 yıl daha anlaşmaya vardı.

FT Antalyaspor, Alassane Ndao ile 1 yıl daha anlaşmaya vardı.

2021-2022 sezonunun ikinci yarısında kırmızı-beyazlı formayı terleten Alassane Ndao ve kulübü Al Ahli ile her konuda anlaşma sağlandı. Senegalli futbolcu, 2022-2023 sezonunda da kulübümüzde kiralık olarak forma giyecek. Antalyaspor'a transfer olduktan sonra 14'ü ilk 11 olmak üzere 15 maçın tamamında forma giyen sağ kanat oyuncusu, 937 dakika sahada kaldı. Süper Lig'de Trabzonspor ve Konyaspor maçlarında 2 gol atan Ndao, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 2 maç oynadı ve Hatayspor karşılaşmasında 1 gol attı. Alassane Ndao, Antalyaspor'un Almanya'nın Bielefeld kentinde gerçekleştirdiği kampa katılarak takım arkadaşları ile birlikte çalışmalara katılmaya başladı. - ANTALYA

YORUMLAR
500
Ndao, bir yıl daha Antalyaspor'da kiralık olarak forma giyecek Ndao, bir yıl daha Antalyaspor'da kiralık olarak forma giyecek Antalyaspor, Alman ekibi Bochum'a farklı mağlup oldu Antalyaspor, Alman ekibi Bochum'a farklı mağlup oldu
Kaynak: İHA

Antalyaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ndao, 1 yıl daha Antalyaspor'da - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:43 Fenomen Taha Duymaz kulaklarını da yaptırdı! Eski halinden eser kalmadı
15:32 Türkiye'yi gülümseten efsane video! Bir kez daha arşivde çıktı
15:16 Mansur Yavaş'tan Melih Gökçek'e 'televizyon' cevabı: Ruh sağlığından endişe ediyorum
14:59 Burak Özçivit'i Rus hayranları arasından çıkaramadılar: Fahriye bu işe çok kızacak
14:56 Almanya'yı karıştıran skandal! Başbakan Scholz'un gizli belgeleri çöpten çıktı
14:44 Çöp evin girişinde dikkat çeken yazı! Küçük çocuk 1 yıldır kilit altınaydı
14:38 9 yaşındaki yeğenini çöp evde hapseden teyze konuştu: Annesi istemediği için ben bakıyordum
14:22 ABD'den bir skandal daha! Suriye'de öldürülen teröristler için taziye yayınladılar
14:21 Survivor Aleyna Kalaycıoğlu'nun mini şortu olay oldu: Altında bir şey yok gibi
14:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a Lozan mesajı: Türk azınlığın hakları yok sayılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2022 16:25:04. #1.12#
SON DAKİKA: Ndao, 1 yıl daha Antalyaspor'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement