Ndao, bir yıl daha Antalyaspor'da kiralık olarak forma giyecek - Son Dakika
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Ndao, bir yıl daha Antalyaspor'da kiralık olarak forma giyecek

24.07.2022 15:52
Ndao, bir yıl daha Antalyaspor'da kiralık olarak forma giyecek

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, Alassane Ndao ile bir yıl daha anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, Alassane Ndao ile bir yıl daha anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2021-2022 sezonunun ikinci yarısında kırmızı-beyazlı formayı giyen Senegalli futbolcu ve kulübü Al Ahli ile her konuda anlaşma sağlandı. 25 yaşındaki Ndao, 2022-2023 sezonunda da Antalyaspor'da kiralık olarak forma giyecek.

Alassane Ndao, Fraport TAV Antalyaspor'un Almanya'da gerçekleştirdiği kampa katılarak takım arkadaşları ile çalışmalara başladı.

Ndao, Akdeniz ekibinde geçen sezon 14'ü ilk 11 olmak üzere 15 maçta görev aldı. 937 dakika sahada kalan sağ kanat oyuncusu, Süper Lig'de Trabzonspor, Konyaspor ve Galatasaray maçlarında olmak üzere 3 gol attı. Ziraat Türkiye Kupası'ndaki 2 karşılaşmada forma giyen Senegalli oyuncu, Hatayspor karşılaşmasında fileleri havalandırdı.

Alassane Ndao, 2020-2021 sezonunda ise Fatih Karagümrük forması giymişti.

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Kaynak: AA

Antalyaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ndao, bir yıl daha Antalyaspor'da kiralık olarak forma giyecek - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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