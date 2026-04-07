Ndidi, Fenerbahçe derbisinde sakatlandı

Fenerbahçe derbisinde sakatlanarak oyundan çıkan Beşiktaşlı futbolcu Wilfred Ndidi'nin arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edildiği açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, siyah-beyazlı oyuncunun Fenerbahçe ile oynanan müsabakanın 85. dakikasında uyluk arkasında ağrı hissettiği belirtilerek, "Oyuna devam edemeyen futbolcumuz Wilfred Ndidi'nin Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde, uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve kanama saptanmıştır. Wilfred Ndidi'nin tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." denildi.