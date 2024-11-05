Ndour: 'Reaksiyon zamanı' - Son Dakika
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Spor

Ndour: 'Reaksiyon zamanı'

Beşiktaş'ın genç yıldızı Cher Ndour, Malmö maçı öncesi galibiyet hedeflediklerini belirtti.

05.11.2024 19:56
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- Cher Ndour: "Şimdi iyi bir reaksiyon verme zamanı"

İSTANBUL - Beşiktaş'ın genç futbolcusu Cher Ndour, Süper Lig'de üst üste aldıkları Galatasaray ve Kasımpaşa mağlubiyetlerinin ardından yarın Malmö karşısında reaksiyon vererek maçı kazanmak istediklerini söyledi.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi dördüncü maçında yarın saat 18.30'da evinde İsveç ekibi Malmö ile mücadele edecek. Karşılaşma öncesi siyah-beyazlıların 20 yaşındaki futbolcusu Cher Ndour, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında konuştu.

"3 puan almak istiyoruz"

Zor bir maç olacağından bahsederek sözlerine başlayan Ndour, "Fiziksel olarak iyi bir takıma karşı oynayacağız. Oyun temposu yüksek bir takım. Bizim onlardan daha kaliteli bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Tempomuz ve taraftarın desteğiyle 3 puan almak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Büyük bir takımda oynuyorum"

Genç futbolcu, Beşiktaş'ta çok mutlu olduğunu söyleyerek, "Büyük bir takımda oynuyorum. Böyle bir taraftarı olan bir takımda oynadığım için çok gururluyum. Hocama teşekkür etmek istiyorum, bana şans verdi. Ben de şansı iyi kullandığımı düşünüyorum. Çalışarak daha iyiye gitmeye çalışacağım" cümlelerine yer verdi.

"İyi bir reaksiyon verme zamanı"

Süper Lig'de oynadıkları Galatasaray ve Kasımpaşa müsabakalarını kaybettiklerinin hatırlatılması üzerine siyah-beyazlı oyuncu, "Son 2 maçımızı kaybettik ligde. Ama yarın farklı bir kulvarda mücadele edeceğiz. Avrupa Ligi'nde deplasmanda Lyon'a karşı 3 puanla bitirdik. Bu son 2 mağlubiyette Galatasaray maçında iyi oynadık, Kasımpaşa maçında kötüydük. Şimdi iyi bir reaksiyon verme zamanı" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Galatasaray, Kasımpaşa, Beşiktaş, Futbol, Finans, Malmö, Spor, Cher, Son Dakika

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