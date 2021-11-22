Ne Katar ne de Arap takımı! Rıdvan Dilmen, Mesut Özil'i isteyen dünya devini açıkladı

Mesut Özil'le yakın ilişkisi olan TRT Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, yıldız futbolcuya Barcelona'dan teklif geldiğini açıkladı. Dilmen, tecrübeli oyuncunun ise futbolu Fenerbahçe'de bırakmak istediğini söyledi.

İşte Rıdvan Dilmen'in açıklamaları:

"ABİDAL ARADI"

"Barcelona, Mesut Özil'i transfer etmek istiyor. Orada biraz transfer problemi var. Maddi problemler var. Yönetici Abidal'in Mesut'u aradığını biliyorum, yanındaydım zaten.

"BİZ OYNATAMADIK"

Barcelona'nın düşündüğü bir oyuncuyu biz oynatamadık bugüne kadar, verim alamadık. Katar diyorlar ya asla gitmedi transfer görüşmesine. Bir tane ciddi isteyen kulüp oldu, o da Barcelona.

"ÖNEMLİ DEĞER"

Burası Fenerbahçe. Mesut Özil de çok önemli bir değer. Oynaması da lazım ama Mesut da hayata şöyle bakıyor, benim de çok hoşuma gidiyor. Fenerbahçe'yi o kadar çok seviyor ki... Sevmeli de biz çok büyük bir kulübüz. Mesut'un da 30'lu yaşları geçti artık. Geldiği kulüp de Fenerbahçe. Emin olun Real Madrid'ler, Arsenal'ler falan var ama burayı aynı kapasitede görüyor.

"BURADA BIRAKMAK İSTİYOR"

Mesela ben diyorum ki: iyi bir transfer teklifi... 'Aman hocam, sakın' diyor. 'Ben futbolu Fenerbahçe'de bırakmak istiyorum' diyor. Onun için Mesut da bu kulübün, formanın kıymetini bilecek."