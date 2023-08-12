Ne yaptın Ozan! İngiltere'de hattrick yaptı - Son Dakika
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Ne yaptın Ozan! İngiltere'de hattrick yaptı

Son Güncelleme: 12.08.2023 19:37

İngiltere Championship'de ligin 2.hafta karşılaşmasında Hull City ve Sheffield Wednesday karşılaştı. Milli futbolcu Ozan Tufan, bu maçta hattrick yaparak dikkatleri üzerine çekti. Tufan, ilk golünü 45+5'te penaltıdan attı ve 58 ile 70. dakikada iki gol daha kaydederek maça damgasını vurdu.

İngiltere Championship'de ligin 2.hafta karşılaşmasında Hull City evinde Sheffield Wednesday ile kozlarını paylaştı. Milli futbolcu Ozan Tufan maçta hattrick yaptı.

SHEFFIELD ÖNE GEÇTİ

Maçın 36'ncı dakikasında Sheffield Delgado'nun golüyle 1-0 öne geçti.

OZAN SAHNEYE ÇIKTI

Geriye düşen Hull City'de Ozan Tufan sahneye çıktı. Milli futblcu, karşılaşmada ilk golünü 45+5 de penaltıdan kaydetti. 58 ve 70. dakikada fileleri havalandırarak hattrick yaptı.

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MAÇ 4-2 BİTTİ

85. dakikada Aaron Connoly'nin golüyle Hull City skoru 4-1 yaptı. Maçtaki gol perdesini 90+4'te Michael Smith kapattı ve karşılaşma 4-2'lik skorla sona erdi.

Ne yaptın Ozan! İngiltere'de hattrick yaptı
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Ozan Tufan, Hull City, Spor, Son Dakika

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