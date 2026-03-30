Necati Ateş, Galatasaray'ı bekleyen görünmez tehlikeyi açıkladı - Son Dakika
Necati Ateş, Galatasaray'ı bekleyen görünmez tehlikeyi açıkladı

Necati Ateş, Galatasaray\'ı bekleyen görünmez tehlikeyi açıkladı
30.03.2026 23:24
Spor yorumcusu Necati Ateş, Galatasaray'ın Trabzonspor ile olan maçı hakkında konuştu. Özellikle santrfor bölgesinde oynayacak oyuncular hakkında görüşlerini belirten Ateş, Barış Alper Yılmaz'ın santrforda oynatılması durumunda, Mauro Icardi'yi tamamen kaybedeceklerini ifade etti.

Spor yorumcusu Necati Ateş, Galatasaray'ın Trabzonspor ile oynayacağı dev maç hakkında yorumlarda bulundu. Necati Ateş, Galatasaray'da santrfor bölgesinde oynayacak oyuncu ile ilgili konuştu.

''BARIŞ ALPER'İ OYNATIRSAN ICARDI'Yİ KAYBEDERSİN''

Okan Buruk'un Barış Alper Yılmaz'ı santrforda oynatması halinde Mauro Icardi'yi tamamen kaybedeceğini belirten Necati Ateş, ''Elinde Icardi gibi bir golcü varken Barış Alper'i forvette oynatırsan sezonun kalan kısmı için Icardi'yi kaybedersin. Sonra Icardi'den bir şey beklemen zor ama tabi onun da özveride bulunması şart. Takıma liderlik yapmak orunda. 'Geçmişte oynadım, şimdi az oynuyorum' gibi sözleri geride bırakması lazım. Icardi'nin sorunu mental, fiziksel değil çünkü Süper Lig'de o eksikliği iyi kapatıyor. Yeter ki oynamak istesin. Sadece bu yeteneğiyle 20 gol atar. Tekrar eski günlere dönmesi adına Osimhen'in yokluğu fırsat.'' dedi.

''FENERBAHÇE'Yİ YENEREK ŞAMPİYONLUĞU KUTLAR''

Süper Lig'deki şampiyonluk yarışıyla ilgili de yorumlarda bulunan Necati Ateş, "Galatasaray, Trabzonspor ve Göztepe deplasmanlarından 6 puan çıkarır ve şampiyon olur. Galatasaray geçmişte de bunları yaptı. Galatasaray, Galatasaray gibi oynarsa her takımı yener. Liverpool'u iki kez yendi, Atletico Madrid'e kök söktürdü, Juventus'u iç sahada bozguna uğrattı. Trabzonspor veya Göztepe maçlarının birini kazanması dahi yetebilir. Sonra içeride Fenerbahçe'yi yenerek şampiyonluğu kutlayacağını düşünüyorum ama futbol bu kadar basit değil. Bütün bunlar, bu söylediklerimiz uygulanırsa olur.'' sözlerini sarf etti.

Son Dakika Spor Necati Ateş, Galatasaray'ı bekleyen görünmez tehlikeyi açıkladı - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
