Necati Ateş, Panenkası boşa çıkan Icardi'yi eleştirdi: Şampiyonluk giderse bunlar hatırlanır

Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, sahasında Fatih Karagümrük ile 3-3 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından TRT Spor'un yorumcusu Necati Ateş, mücadelede penaltı kaçıran Icardi'yi eleştirdi.
Necati Ateş, Icardi için yaptığı yorumda, "Icardi dünya çapında bir yıldız ama çok ciddiyetsiz bir penaltı kullandı. Takım 3-2 geride, Panenka vuruşu deniyorsunuz. Penaltı kaçtıktan sonra takım oyundan düştü. Şampiyonluk giderse bunlar hatırlanır." dedi.
Mertens'i de eleştiren Ateş, "Mertens bugün hiç oyunda yoktu. Zaniolo yerine Icardi oyuna girdiğinde şaşırdım çünkü Okan Buruk'un risk alıp ikisini birden kullanmasını bekliyordum." sözlerini sarf etti.
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