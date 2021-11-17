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Necatibey Ortaokulu Kız Hentbol Takımı kadrosunu güçlendiriyor - Son Dakika

Necatibey Ortaokulu Kız Hentbol Takımı kadrosunu güçlendiriyor

17.11.2021 16:23
Necatibey Ortaokulu Kız Hentbol Takımı kadrosunu güçlendiriyor

Hentbol da 2.Lig'e yükselen Malatya Necatibey Ortaokulu Kız Hentbol Takımı, sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek adına yeni transferler gerçekleştirdi.

Hentbol da 2.Lig'e yükselen Malatya Necatibey Ortaokulu Kız Hentbol Takımı, sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek adına yeni transferler gerçekleştirdi.

Geçtiğimiz aylarda Hentbolda 2. Lige çıkma başarısı elde eden ve kentte bu başarıyı yakalayan tek takım olan Necatibey Ortaokulu Kız Hentbol Takımında sezon öncesi transfer çalışmaları hız kazandı. Ligin yeni ekibi olan mavi beyazlılar Mardin Sağlık Spor Kulübünden Servet Şahin ve Duygu Ekici, Sivas Belediye Spor Kulübünden Zehmanur Kulmaç ile Aydın Gençlik Spor Kulübünden Aylin Aydın'ı transfer ederek renklerine bağladı. Okullarının gösterdiği bu önemli başarının devam etmesi için maddi imkanların güçlendirilmesi gerektiğini ifade eden Okul Aile Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Onay Ozan, "Bu çocuklar büyük bir başarı elde etti. Bizlerde onlara maddi ve manevi anlamda destek olmaya çalışıyoruz. Ama bizimde imkanlarımız belli. Takımın maddi sıkıntıları var spor malzemelerimizde eksiklikler var. Bu anlamda Malatya'daki hayırsever işadamlarına, belediyelere, STK'lara çağrıda bulunuyorum, desteklerini esirgemeyin, gelin başarılarına sizlerde ortak olun" ifadelerine yer verdi. - MALATYA

Aylin Aydın, Malatya, Hentbol, Mardin, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Necatibey Ortaokulu Kız Hentbol Takımı kadrosunu güçlendiriyor - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Necatibey Ortaokulu Kız Hentbol Takımı kadrosunu güçlendiriyor - Son Dakika
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