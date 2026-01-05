Necip Uysal'a sürpriz teklif! Anında cevap verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Necip Uysal'a sürpriz teklif! Anında cevap verdi

Haberin Videosunu İzleyin
Necip Uysal\'a sürpriz teklif! Anında cevap verdi
05.01.2026 17:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Necip Uysal\'a sürpriz teklif! Anında cevap verdi
Haber Videosu

Fatih Karagümrük, Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Necip Uysal'ı kadrosuna katmak istiyor. Deneyimli futbolcu Necip Uysal'ın futbolu Beşiktaş'ta bırakmak istediği için teklife olumsuz yanıt verdiği açıklandı.

Süper Lig'de son sırada bulunan Fatih Karagümrük, kadrosunu güçlendirmek adına transfer çalışmalarına hız verdi.

KARAGÜMRÜK NECİP'İ İSTEDİ

Takıma deneyimli bir oyuncu katmak isteyen Fatih Karagümrük, Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı Necip Uysal'a talip oldu. Ajansspor'un haberine göre; İstanbul ekibi, Necip Uysal'a teklifini iletti.

TEKLİFİ ANINDA REDDETTİ

34 yaşındaki oyuncunun Fatih Karagümrük'e ilgileri nedeniyle teşekkür ettiği ancak kariyerini Beşiktaş'ta tamamlamak istediği için teklife olumsuz yanıt verdiği belirtildi.

FUTBOLU BEŞİKTAŞ'TA BIRAKMAK İSTİYOR

Necip Uysal kadro dışı kararı sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak kariyerini Beşiktaş'ta bırakmak istediğini açıklamıştı. Yıldız isim, yaptığı paylaşımda "Ben sporculuk hayatımda siyah-beyazdan başka forma giymedim, göğsümde farklı bir arma taşımadım. Yine giymeyeceğim, yine taşımayacağım. Futbola ve 22 yıllık emeğime duyduğum saygıdan ve ileride çocuklarıma 'Babanız hiçbir şeyi yarım bırakmadı.' diyebilmek için sezon sonuna kadar bana kulübümün gösterdiği yerde ve şekilde antrenmanlarıma devam edeceğim. Sezon sonunda da şartlar ne olursa olsun, kariyerime bu forma altında nokta koyacağım." ifadelerini kullanmıştı.

Fatih Karagümrük, Necip Uysal, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Necip Uysal'a sürpriz teklif! Anında cevap verdi - Son Dakika

Kariyerini bıraktı, eşiyle birlikte girdiği tarlada hazineyi buldu Kariyerini bıraktı, eşiyle birlikte girdiği tarlada hazineyi buldu
ABD’nin Venezuela’ya askeri müdahalesinde ölü sayısı 80’e yükseldi ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesinde ölü sayısı 80'e yükseldi
Papa 14. Leo’dan Venezuela çıkışı: Egemenliğe saygı duyun, şiddeti durdurun Papa 14. Leo'dan Venezuela çıkışı: Egemenliğe saygı duyun, şiddeti durdurun
Siyasi partilerin kasası dolacak, 2026 hazine yardımları belli oldu Siyasi partilerin kasası dolacak, 2026 hazine yardımları belli oldu
İran’da ekonomik isyan büyüyor: Can kaybı 20’ye yükseldi, gözaltı sayısı binlere dayandı İran'da ekonomik isyan büyüyor: Can kaybı 20'ye yükseldi, gözaltı sayısı binlere dayandı
Eğitime kar engeli Çok sayıda ilde okullar tatil edildi Eğitime kar engeli! Çok sayıda ilde okullar tatil edildi
Yüzyılın Konut Projesi’nde kura heyecanı 14 il ile devam edecek Yüzyılın Konut Projesi'nde kura heyecanı 14 il ile devam edecek

20:31
Galatasaray-Trabzonspor maçına damga vuran görüntü
Galatasaray-Trabzonspor maçına damga vuran görüntü
20:26
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ABD’de hakim karşısında: Suçsuzum, ülkemin başkanıyım
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ABD'de hakim karşısında: Suçsuzum, ülkemin başkanıyım
20:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan müjde KYK ve burs miktarlarına zam yapıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjde! KYK ve burs miktarlarına zam yapıldı
20:13
Erdoğan, Trump’la telefonda görüştü: Venezuela’nın istikrarsızlığa sürüklenmemesini söyledik
Erdoğan, Trump'la telefonda görüştü: Venezuela'nın istikrarsızlığa sürüklenmemesini söyledik
19:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Maduro’nun tutuklanmasına ilk tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Maduro'nun tutuklanmasına ilk tepki
19:33
Canlı anlatım: Karşılaşmada goller üst üste
Canlı anlatım: Karşılaşmada goller üst üste
18:55
Görüntüler Antarktika’dan değil, Türkiye’den
Görüntüler Antarktika'dan değil, Türkiye'den
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2026 21:37:31. #7.11#
SON DAKİKA: Necip Uysal'a sürpriz teklif! Anında cevap verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.