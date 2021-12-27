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Neden Galatasaray'ı istemedi? Fatih Terim'e en yakınından gündem olacak sözler - Son Dakika

Neden Galatasaray'ı istemedi? Fatih Terim'e en yakınından gündem olacak sözler

27.12.2021 14:54

Galatasaray efsanelerinden Ergün Penbe, yardımcı antrenörlük teklifini reddettiğini açıkladı. Penge, "Yanında yıllardır çalışan hocalar var. Fatih Terim, hangi hocayı yetiştirdi, var mı?" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın unutulmaz oyuncularından Ergün Penbe, NTV Spor'da gündemi sallayan açıklamalar yaptı. Terim'le kazanmadık kupa bırakmayan Penbe, Galatasaray'dan gelen yardımcı antrenörlük teklifini reddettiğini ifade etti.

Neden Galatasaray'ı istemedi? Fatih Terim'e en yakınından olay sözler

"KABUL ETMEDİK"

Fatih Terim'den gelen teklifi kabul etmediğini belirten Penge, "Fatih Terim takımın başına geçtiği ilk dönem bize yardımcılık görevini teklif etti. Ancak biz kendimiz teknik direktörlük yolunda ilerlediğimiz için kabul etmedik" dedi.

Neden Galatasaray'ı istemedi? Fatih Terim'e en yakınından olay sözler

"KİMİ YETİŞİRDİ"

Ardından Terim'e eleştiri getiren Penbe, "Ben zaten Fatih Hoca ile yıllarca çalıştım, ondan alabileceğim her şeyi aldım. Daha ne alabilirim ki? Yanında yıllardır çalışan hocalar var, görüyoruz. Fatih Terim hangi teknik direktörü yetiştirdi? Var mı? Yok" diye konuştu.

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Ergün Penbe, Fatih Terim, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Neden Galatasaray'ı istemedi? Fatih Terim'e en yakınından gündem olacak sözler - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Neden Galatasaray'ı istemedi? Fatih Terim'e en yakınından gündem olacak sözler - Son Dakika
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