Neden Galatasaray'ı istemedi? Fatih Terim'e en yakınından gündem olacak sözler

Galatasaray'ın unutulmaz oyuncularından Ergün Penbe, NTV Spor'da gündemi sallayan açıklamalar yaptı. Terim'le kazanmadık kupa bırakmayan Penbe, Galatasaray'dan gelen yardımcı antrenörlük teklifini reddettiğini ifade etti.

"KABUL ETMEDİK"

Fatih Terim'den gelen teklifi kabul etmediğini belirten Penge, "Fatih Terim takımın başına geçtiği ilk dönem bize yardımcılık görevini teklif etti. Ancak biz kendimiz teknik direktörlük yolunda ilerlediğimiz için kabul etmedik" dedi.

"KİMİ YETİŞİRDİ"

Ardından Terim'e eleştiri getiren Penbe, "Ben zaten Fatih Hoca ile yıllarca çalıştım, ondan alabileceğim her şeyi aldım. Daha ne alabilirim ki? Yanında yıllardır çalışan hocalar var, görüyoruz. Fatih Terim hangi teknik direktörü yetiştirdi? Var mı? Yok" diye konuştu.