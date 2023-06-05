11 Haziran Pazar günü İzmir'deki Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak Ziraat Türkiye Kupası'nın finalinde Fenerbahçe ile Başakşehir arasındaki maçta Atilla Karaoğlan'ın düdük çalacak.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Ziraat Türkiye Kupası Final müsabakasında görev yapacak hakemler ve yardımcıları Dijital Atama Yöntemi ile belirlenmiştir" denildi.
Dev finalde Atilla Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ile Mehmet Emin Tuğral üstlenecek. Müsabakada dördüncü hakem olarak Volkan Bayarslan görev alacak. Fenerbahçe ile Başakşehir arasındaki final karşılaşması İzmir'de Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak.
Son Dakika › Spor › Nefesler tutuldu! Türkiye Kupası finalini Atilla Karaoğlan yönetecek - Son Dakika