Nefesler tutuldu! Türkiye Kupası finalini Atilla Karaoğlan yönetecek

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11 Haziran Pazar günü İzmir'deki Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak Ziraat Türkiye Kupası'nın finalinde Fenerbahçe ile Başakşehir arasındaki maçta Atilla Karaoğlan'ın düdük çalacak.

DİJİTAL ATAMA YAPILDI

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Ziraat Türkiye Kupası Final müsabakasında görev yapacak hakemler ve yardımcıları Dijital Atama Yöntemi ile belirlenmiştir" denildi.

DEV FİNAL İZMİR'DE

Dev finalde Atilla Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ile Mehmet Emin Tuğral üstlenecek. Müsabakada dördüncü hakem olarak Volkan Bayarslan görev alacak. Fenerbahçe ile Başakşehir arasındaki final karşılaşması İzmir'de Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak.