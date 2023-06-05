Nefesler tutuldu! Türkiye Kupası finalini Atilla Karaoğlan yönetecek - Son Dakika
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Nefesler tutuldu! Türkiye Kupası finalini Atilla Karaoğlan yönetecek

05.06.2023 21:09

Fenerbahçe ile Başakşehir arasında yapılacak Ziraat Türkiye Kupası final maçını hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

11 Haziran Pazar günü İzmir'deki Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak Ziraat Türkiye Kupası'nın finalinde Fenerbahçe ile Başakşehir arasındaki maçta Atilla Karaoğlan'ın düdük çalacak.

DİJİTAL ATAMA YAPILDI

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Ziraat Türkiye Kupası Final müsabakasında görev yapacak hakemler ve yardımcıları Dijital Atama Yöntemi ile belirlenmiştir" denildi.

Nefesler tutuldu! Türkiye Kupası finalini Atilla Karaoğlan yönetecek

DEV FİNAL İZMİR'DE

Dev finalde Atilla Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ile Mehmet Emin Tuğral üstlenecek. Müsabakada dördüncü hakem olarak Volkan Bayarslan görev alacak. Fenerbahçe ile Başakşehir arasındaki final karşılaşması İzmir'de Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak.

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Son Dakika Spor Nefesler tutuldu! Türkiye Kupası finalini Atilla Karaoğlan yönetecek - Son Dakika


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