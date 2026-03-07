Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında RAMS Başakşehir ile Göztepe karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi RAMS Başakşehir, 2-1'lik skorla kazandı.
RAMS Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Ömer Ali Şahiner ve 69. dakikada Ivan Brnic kaydetti. Göztepe'nin tek golü 39. dakikada Alexis Antunes'ten geldi. Sarı-kırmızılılar, bu golle birlikte Süper Lig'de 444 dakika sonra gol sevinci yaşadı.
Bu sonuçla birlikte ligde üst üste 3. galibiyetini elde eden RAMS Başakşehir, 42 puana yükseldi. Galibiyet hasreti 5 maça çıkan Göztepe, 42 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında RAMS Başakşehir, Galatasaray ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Göztepe, kendi sahasında Corendon Alanyaspor'u konuk edecek.
Son Dakika › Spor › Nefesleri kesen maçta 3 puana RAMS Başakşehir uzandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?