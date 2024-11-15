Nefise Delikurt Avrupa 3.'sü Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Nefise Delikurt Avrupa 3.'sü Oldu

Nefise Delikurt Avrupa 3.\'sü Oldu

Kosova'daki Muaythai Avrupa Şampiyonası'nda Nefise Delikurt, 54 kg'da üçüncü oldu.

15.11.2024 17:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kosova'da düzenlenen Muaythai Avrupa Şampiyonası'na katılan 'Ringlerin kurdu' Nefise Delikurt, Avrupa 3.'sü oldu.

Muaythai Avrupa Şampiyonası, 7-14 Kasım tarihlerinde Kosova'nın başkenti Priştine'de gerçekleştirildi. Şampiyonada Milli Takım adına ringe çıkan Aydınlı Nefise Delikurt, şampiyonadan başarıyla döndü. Performansıyla şampiyonaya adeta damga vuran 'demir yumruk' Delikurt, 54 kilo sıkletinde ringe çıktı. Kıran kırana geçen mücadelelerin ardından Delikurt, tüm rakiplerine karşı başarılı performans sergileyerek Avrupa üçüncüsü oldu. Aydın'a ilk kez Büyük Bayanlar Avrupa madalyasını kazandıran milli sporcuyu tebrik eden antrenörü Murat Delikurt; "Ringleri kurdu Nefise Delikurt, Aydın'a muaythai branşında ilkleri yaşatmaya devam ediyor. Muaythai Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü oldu ve bugün madalyamızı göğsümüzü kabarta kabarta taktık. Nefisemiz Aydın'ın yetiştirdiği bir sporcu olarak ilimize getirdiği ilk Büyük Bayanlar Avrupa derecesi ile yine pek çok kardeşlerimize ilham kaynağı oldu. 54 kilogram sıkletinde çıktığımız ilk uluslararası müsabakayı gerimizde bırakmış olduk. Gönlümüzden şampiyonluk geçiyordu. Niyetimiz İstiklal Marşımızı okutmaktı. Kalbi bizimle çarpan, bizim için dua eden herkese çok teşekkür ederiz" dedi.

Şampiyonanın ardından Türkiye'ye geri dönen milli takım kafilesi karşılanırken, 'Demir Yumruk' Nefise'nin başarısı ise Cumartesi günü yapılacak konvoyla kutlanacak. - AYDIN

Kaynak: İHA

Avrupa Şampiyonası, Milli Takım, Kosova, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Nefise Delikurt Avrupa 3.'sü Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:50 Üç günde, dördüncü “Vakit tamamdır“ paylaşımı yapan MHP’den hala açıklama yok Üç günde, dördüncü "Vakit tamamdır" paylaşımı yapan MHP'den hala açıklama yok
17:18 AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhur İttifakı hedefine kararlı şekilde yürüyor AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhur İttifakı hedefine kararlı şekilde yürüyor
17:02 Tekirdağ’da bir evde 15 yaşındaki iki kız çocuğu silahla vurulmuş halde ölü bulundu Tekirdağ'da bir evde 15 yaşındaki iki kız çocuğu silahla vurulmuş halde ölü bulundu
15:18 Seçil Erzan davasına Hazine ve Maliye Bakanlığı da dahil oldu Seçil Erzan davasına Hazine ve Maliye Bakanlığı da dahil oldu
14:34 Haber sunucusu sevgilisini ensesinden silahla vurup intihar etti Haber sunucusu sevgilisini ensesinden silahla vurup intihar etti
07:24 Narin’in ağabeyi Enes Güran’ın kolundaki ısırık izinin görüntüleri ortaya çıktı Narin'in ağabeyi Enes Güran'ın kolundaki ısırık izinin görüntüleri ortaya çıktı
07:22 AK Partili vekil Oxford’da burslu yüksek lisans yaptı, ortalık fena karıştı AK Partili vekil Oxford'da burslu yüksek lisans yaptı, ortalık fena karıştı
04:08 İsrail Konsolosluğu önünde kurşun yağdıran eylemci gözaltına alındı İsrail Konsolosluğu önünde kurşun yağdıran eylemci gözaltına alındı
01:46 Trump Kovid aşısı karşıtı Kennedy’yi Sağlık Bakanı seçti Trump Kovid aşısı karşıtı Kennedy'yi Sağlık Bakanı seçti
00:39 Haşere ilaçlaması yapılan binada 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti, firma personelleri gözaltında Haşere ilaçlaması yapılan binada 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti, firma personelleri gözaltında
00:17 Trump’ın göreve gelir gelmez yapacağı ilk iş belli oldu Trump'ın göreve gelir gelmez yapacağı ilk iş belli oldu
23:47 Pentagon’dan 757 olayı kapsayan ürküten UFO raporu Pentagon'dan 757 olayı kapsayan ürküten UFO raporu
23:44 Fransa’da olay çıktı: İsrail marşı çalınca tribünler karıştı Fransa'da olay çıktı: İsrail marşı çalınca tribünler karıştı
23:15 UEFA Başkanı Ceferin, fikstürden şikayet eden futbolcuların gözünü parayla korkuttu UEFA Başkanı Ceferin, fikstürden şikayet eden futbolcuların gözünü parayla korkuttu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2024 18:40:15. #1.12#
SON DAKİKA: Nefise Delikurt Avrupa 3.'sü Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.