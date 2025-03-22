Nefise Delikurt Tarihe Geçti - Son Dakika
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Nefise Delikurt Tarihe Geçti

Nefise Delikurt Tarihe Geçti

Nefise Delikurt, One Championship'te galip gelerek ilk Türk kadın şampiyonu oldu.

22.03.2025 12:43
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Kamboçya'da düzenlenen ve dünyanın en büyük spor organizasyonlarından olan One Championship'e katılan 'Ringlerin kurdu' Nefise Delikurt, Brezilyalı rakibini yenerek şampiyonada galibiyet kazanan ilk Türk kadını olarak tarihe geçti.

Dünya genelinde düzenlenen birçok şampiyonada Türkiye ve Aydın'ı başarıyla temsil ederek şampiyonalardan birinciliklerle dönen Aydın'ın demir yumruğu Nefise Delikurt, son olarak Kamboçya'da düzenlenen dünyanın en büyük spor organizasyonlarından olan One Championship'te adını tarihe altın harflerle yazdırdı. Geçtiğimiz 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde ringe çıkıp bir günde 2 maç yapan ve tecrübeli rakiplerini yenerek Kamboçya Dövüş Kraliçesi seçilen ve 'Ejder Tacı'nı kazanan Nefise Delikurt, şimdi de 21 Mart tarihinde Kamboçya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen One Championship'te ringe çıktı. Ringlerin kurdu Delikurt, Brezilyalı rakibini yenerek One Championship ringlerinde galibiyet kazanan ilk Türk kadını unvanını kazanarak tarihe geçti.

"Hayallerimi gerçekleştirme yolunda emin adımlarla ilerliyorum"

Şampiyonadaki galibiyetini büyük Türk devletlerine ve tüm Türk milletine armağan ettiğini ifade eden Nefise Delikurt; "One Championship gibi dünyanın en büyük organizasyonlarından birinde yer aldığım ve maçımı kazandığım için çok mutluyum. Burada olmak neredeyse tüm dövüşçülerin hayali, bunun farkındayım. Ben çok zor bir geçmişe sahip bir kadın olarak, hayallerimi gerçekleştirme yolunda emin adımlarla ilerliyor ve her geçen gün hayallerimi hedeflerim haline çevirebiliyorsam, eminim hayatın zorlukları ile boğuşan pek çok genç kadın da bunu başarabilir. İhtiyacınız olan güç içinizde bir yerlerde. Bu gücü ateşlemek için de disiplin, fedakarlık, vefa ve size kendinizi değerli hissettiren güven duygusunun zirve olduğu bir takıma yani çevreye ihtiyacınız var. Her taşı sırasıyla yerine koyduğunuz zaman başarı kaçınılmaz olacaktır. Ben, tüm zorluk yaşayan kadınlar için zincirlerin kırılabileceğini herkese göstermek istiyorum. Ben sizin için dua ediyorum siz de benim sizlerin sesi olabilmem için, hedeflerimi gerçekleştirebilmem için dua etmeye devam edin. Son olarak bu galibiyetin, 21 Mart gibi kutlu bir günde olması ayrı bir mutluluk, ayrı bir simgedir. 21 Mart sert kışın bittiği güzel baharın başladığı, doğanın uyandığı yeniden doğuşun temsil edildiği en önemlisi Türklerin Ergenekon'dan çıkıp yeniden doğduğu, adeta dirildiği bir gündür. Ben One Championship'de eli kalkan ilk Türk kadın sporcu olarak, bu büyük organizasyonda kemer yolunda ilerlemek isteyen yeni doğmuş bir Türk yıldızı olarak galibiyetimi büyük Türk devletlerine ve tüm Türk milletine armağan ediyorum. Çok iyi bir takımda olduğumu hissettiren Delikurt Fight Club ailesine, tüm gücümün kaynağı antrenörüm ve eşim Murat Delikurt'a, sponsorum ve bizi destekleyen gönlü bizimle atan bize dua eden herkese çok teşekkür ederiz. Çünkü çok ihtiyacımız vardı" dedi.

"Kısa zamanda 3 maç yaptı ve üçünü de kazandı"

Maçların çok sert geçtiğini ancak Nefise'nin kazanmasını çok iyi bildiğini belirten Antrenörü Murat Delikurt; "Böyle bir organizasyona sporcu verebilmek, böyle bir organizasyonda antrenör olarak görev alabilmek çok gurur verici. Benim için mükemmel bir tecrübe oldu. Bu büyük organizasyonda Türkiye'den kendi sporcusunun arkasında ringe çıkan ilk antrenör olduğumu bilmek de beni çok mutlu eden başka bir faktör. Çok sert bir maç geçti. Belki de bugüne kadar ki müsabakalarımızdan en sertiydi. Küçük eldivenle gerçekleştiği için hem bizim hem rakibimiz için çok daha can yakıcı oldu. Nefise kısa zamanda 3 maç yaptı ve üçünü de kazandı. Tayland'da bu kadar maçı sporcular neredeyse 3 ayda yapıyorlar. Türk sporuna böyle bir sporcu yetiştirebildiğim için çok mutluyum. Destekleyen herkese teşekkür ederim. Sıkıntılı zamanlardan geçen ülkemize küçük bir tebessüm kazandırabilmek dileğiyle" şeklinde konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA

Kamboçya, Kadın, Spor, Son Dakika

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