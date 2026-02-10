Nereden nereye! Bu çocuğu şimdi dünya tanıyor

Gençlik dönemine ait fotoğrafta mütevazı bir görüntü veren Salah'ın, bugün dünya futbolunun en tanınan isimlerinden biri haline gelmesi dikkat çekti. Paylaşımlar, yıldız futbolcunun kariyer yolculuğunu bir kez daha hatırlattı.
Muhammed Salah'ın eski fotoğrafı, futbolseverler tarafından "azmin ve çalışmanın simgesi" olarak yorumlandı. Kullanıcılar, yıldız futbolcunun geldiği noktaya vurgu yapan çok sayıda yorum yaptı.
