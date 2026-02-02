Nereden nereye! Rafael Nadal'ın son görüntüsü sevenlerini kahretti - Son Dakika
Nereden nereye! Rafael Nadal'ın son görüntüsü sevenlerini kahretti

Nereden nereye! Rafael Nadal\'ın son görüntüsü sevenlerini kahretti
02.02.2026 10:34
Dünyanın en önemli tenis efsaneleri arasında yer alan Rafael Nadal'ın sosyal medyada paylaşılan son görüntüsü büyük yankı uyandırdı. Henüz 39 yaşında olan İspanyol efsanenin son hali, hayranları arasında şaşkınlık yarattı.

Avustralya Açık sırasında çekilen ve sosyal medyada yayılan fotoğraflarda Rafael Nadal'ın saçlarının belirgin şekilde döküldüğü, yüz hatlarının ise önceki yıllara göre daha yaşlı göründüğü dikkat çekti. Görüntüler kısa sürede gündem olurken, bazı kullanıcılar Nadal'ın fiziksel değişimiyle ilgili sorular yöneltti.

HAYRANLARINI ÜZEN GÖRÜNTÜ

Profesyonel tenis kariyerini iki yıl önce noktalayan Nadal'ın son hali, özellikle uzun yıllar boyunca onu kortlarda izleyen hayranlarını üzdü. Sosyal medyada yapılan yorumlarda, Nadal'ın yıllar içindeki değişimi tartışma konusu olurken, herhangi bir resmi sağlık açıklaması bulunmadığı da vurgulandı.

Nereden nereye! Rafael Nadal'ın son görüntüsü sevenlerini kahretti

TENİS TARİHİNE DAMGA VURAN KARİYER

Tenis dünyasının ikon isimlerinden biri olan Rafael Nadal, kariyeri boyunca defalarca dünya bir numarası oldu. Profesyonel Tenisçiler Birliği verilerine göre 209 hafta boyunca dünya sıralamasında zirvede yer alan Nadal, sezonu beş kez dünya bir numarası olarak tamamladı.

Nereden nereye! Efsane ismin son görüntüsü sevenlerini kahretti

2024'TE EMEKLİ OLMUŞTU

Tekrarlayan sakatlıklar nedeniyle Rafael Nadal, Kasım 2024'te Davis Kupası'nın ardından profesyonel tenise veda etti. Nadal, emekliliğinin ardından yalnızca özel etkinliklerde ve organizasyonlarda yer aldı.

  Murat KORUCU:
    bu haberleri yapanın cidden aklından şüphe edilmesi gerek adam aktif sporu bırakmış yaş alıyor metabolizması yavaşlamış saçlarının dökülüp yüz hatlarının zayıflamasının bundan olabileceği insan biyolojisinin rutini olabileceği aklına gelmeden haber yapmanız ne kadar sağlıklı cinsmisiniz yaa
