Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Nesibe Aydın, 22 yaşındaki ABD'li pivot Raegan Beers'i kadrosuna kattı.
Kulübün açıklamasında "Mücadelesi, enerjisi ve pota altındaki etkili oyunuyla takımımıza önemli katkılar sağlayacağına inandığımız Raegan'a hoş geldin diyor, formamız altında başarılarla dolu bir sezon diliyoruz." denildi.
Son Dakika › Spor › Nesibe Aydın, Raegan Beers'i Transfer Etti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?