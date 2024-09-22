Nesine 2. Lig 4. Hafta Sonuçları

Nesine 2. Lig'de 4. hafta, bugün oynanan karşılaşmalarla sona erdi.
Bugün oynanan müsabakalarda şu sonuçlar alındı:
Beyaz Grup
GMG Kastamonuspor-Karaköprü Belediyespor: 1-1
Tuzlaspor- Altay: 2-1
Kırklarelispor- Altınordu: 2-2
Anagold 24Erzincanspor-Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK: 2-1
E Koleji Isparta 32 Spor- Sarıyer: 0-2
Fethiyespor- Batman Petrolspor: 0-2
Kırmızı Grup
Artı Değer Vanspor FK- Çimentaş Elazığspor: 0-2
Serik Belediyespor- Giresunspor: 1-0
Belediye Derincespor-Motolux 68 Aksarayspor: 1-5
Karaman FK- Arnavutköy Belediyesi SK: 2-2
Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu-Merkür Jet Erbaaspor: 0-1
Karacabey Belediyespor-Somaspor: 2-1
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