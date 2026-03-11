Nesine 2. Lig Beyaz Grup 30. Hafta Sonuçları

Futbolda Nesine 2. Lig Beyaz Grup'un 30. haftasına 6 maçla devam edildi.
Ligde alınan sonuçlar şu şekilde:
Seza Çimento Elazığspor-Muğlaspor: 1-0
Merkür Jet Erbaaspor-Kepezspor: 0-0
Adana 01 FK-Sincan Belediyesi Ankaraspor: 3-2
Anagold 24Erzincanspor-Beykoz Anadoluspor: 4-0
Batman Petrolspor-Karacabey Belediyespor: 4-1
MKE Ankaragücü-GMG Kastamonuspor: 1-0
