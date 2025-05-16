Neslihan Demir: Voleyboldaki Başarı Planlama Ürünü

"Demir Leydi" lakaplı eski milli voleybolcu Neslihan Demir, Türkiye'nin bu branşta geldiği noktanın "tesadüf" olmadığını söyledi.

Aydın'ın Didim İlçesinde düzenlenen "Olimpiyat Madalyalı Sporcularla Sağlıklı Yaşam Hafta Sonu" etkinliğinde AA muhabirine açıklamalarda bulunan Neslihan Demir, Türkiye'nin voleybolda yükselişinin "ciddi planlama" neticesinde olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin kadın voleybolunda önemli isimlerinden, milli takım ve kulüp kariyerinde çok sayıda başarıya imza atan Demir, "Elde edilen başarılar bugünün değil, yıllardır süren sistemli çalışmanın ürünü. Federasyonun ve kulüplerin altyapıya yaptığı yatırımlar çok değerli. Şu anda milli takımda oynayan birçok oyuncu, 'Seni görerek başladık.' diyor. Bu çok kıymetli." ifadelerini kullandı.

Kariyerinin dönüm noktası olarak 2008 yılında milli takımla olimpiyat vizesi almalarını gösteren Demir, "Olimpiyat elemeleri o dönem çok zordu. Avrupa kıtası dünyanın en güçlü takımlarına ev sahipliği yapıyordu. Ankara'da oynadığımız o elemede olimpiyat bileti almak unutulmazdı." değerlendirmelerinde bulundu.

"Demir Leydi"

Sporculuğu boyunca "Demir Leydi" lakabıyla anılan Neslihan Demir, bu ünvanı almasının nedenini "Sahada biraz soğukkanlıydım. Kriz anlarında doğru ve hızlı kararlar verebildiğim için böyle bir lakapla anıldım. Sanırım bu yüzden 'Demir Leydi' oldum." dedi.

Neslihan Demir, aktif sporculuk dönemindeki uzun seyahat yıllarının ardından artık evde olmanın tadını çıkardığını belirterek "Evde oturmayı çok seviyorum. Kızımla ilgileniyorum, iki köpeğim var, onlarla vakit geçiriyorum. Artık evimin keyfini sürüyorum. Arkadaşlarımı ağırlamayı, yemek yapmayı çok seviyorum." diye konuştu.

Genç sporculara sabır ve disiplin tavsiyesinde bulunan Demir, sözlerini şöyle tamamladı:

"Voleybol sabır gerektiren bir spor. Temel teknikleri mükemmelleştirmek için tekrar tekrar çalışmak gerekiyor. Gençler biraz sabırsız ama bu süreci başarıyla geçerlerse kimse onların önünde duramaz."