Net Global Sivasspor, Keita Balde'yi transfer etti - Son Dakika
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Net Global Sivasspor, Keita Balde'yi transfer etti

Net Global Sivasspor, Keita Balde\'yi transfer etti

Trendyol Süper Lig takımlarından Net Global Sivasspor, Senegalli golcü oyuncu Keita Balde'yi kadrosuna kattı. Balde, 2 yıllık sözleşme imzaladı.

13.08.2024 04:10
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor, Senegalli golcü oyuncu Keita Balde'yi renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Sivasspor, 29 yaşındaki forvet oyuncusu Keita Balde ile anlaşmaya vardı.

Sivas'a gelen Balde, Sivasspor Kulübü Başkanı Bahattin Eken'in katıldığı imza töreninde kendisini 2 yıllığına kırmızı-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

8 Mart 1995'te İspanya'da dünyaya gelen Balde futbola CF Damm altyapısında başladı. Ardından Barcelona alt yapısında forma giyen sporcu, Lazio, Monaco, Inter, Sampdoria, Cagliari, Spartak Moskova ve Espanyol görev yaptı.

Kariyerinde 342 maça çıkan Balde, 81 kez gol sevinci yaşadı ve 47 kez de asist yaptı.

Balde, 40 kez de Senegal formasını giydi.

Kaynak: AA

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