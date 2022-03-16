Nevzat Ercanlı: "Seriye başlayacağız" - Son Dakika
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Nevzat Ercanlı: "Seriye başlayacağız"

16.03.2022 11:03
Nevzat Ercanlı: "Seriye başlayacağız"

- Nevzat Ercanlı: "Seriye başlayacağız" Sivasspor kadın futbol takımı teknik direktörü Nevzat Ercanlı: "Yönetime teşekkür ediyorum" "Ligdeki yerimiz şekillenecek" Kadınlar Süper Ligi B Grubu 15.

- Nevzat Ercanlı: "Seriye başlayacağız"

Sivasspor kadın futbol takımı teknik direktörü Nevzat Ercanlı:

"Yönetime teşekkür ediyorum"

"Ligdeki yerimiz şekillenecek"

SİVAS - Kadınlar Süper Ligi B Grubu 15. hafta maçında deplasmanda Adana İdmanyurduspor ile karşılaşacak olan Sivasspor Kadın Futbol Takımında Teknik Direktör Nevzat Ercanlı, "Biz ligde ilk puanımızı Samsun'dan almıştık. O seriye tekrar başlayacağız, iki maçımız var o maça girmek için" dedi.

Kadınlar Süper Ligi B grubunda mücadele eden Sivasspor, ligin 15. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Adana İdmanyurdurspor müsabakasının hazırlıklarını sürdürüyor.

Yapılan antrenman öncesi İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan tecrübeli Teknik Direktör Nevzat Ercanlı, Adana maçına sıkı bir tempoda hazırlandıklarını söyledi. Ercanlı, "Adana maçı hazırlıklarımız şuanda devam ediyor. Çarşamba ve Perşembe yapacağımız taktik antrenmanlarımızla sonuçlandıracağız. Cuma günü Adana'ya gideceğiz. Bu hafta hiç istemediğimiz bir mağlubiyet yaşadık kendi evimizde. İyi bir sonuç olabilir miydi, elimizden gelenin en iyisini yaptık ama eksiklerimiz vardı, sakatımız vardı. Galatasaray maçında söylemiştik. Buradan kesinlikle Galatasaray'ı eli boş çevireceğiz diye ama Hakkari maçı ve Fatih Karagümrük maçlarındaki eksiklerimiz bizi bayağı bir zor durumda bıraktı. Bir iki tane sakatımız var. Onlar düzelirse bizim için çok önemli olan maçlara gireceğiz. Bunlar Konak, Kayseri, Samsun, Trabzon maçı ve Rize maçımız var. Bu maçlardan alacağımız sonuçlardan ligde durumumuzu belirleyeceğiz" dedi.

"Çalışmalarımız çok iyi"

Ercanlı, kendilerine destek olan Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz'a teşekkür ederek, "Çocuklarımız iyi, gayretli, iyi bir ekibiz. Birlik ve beraberliğimiz çok iyi. Yönetim olarak da bize çok iyi destek veriyorlar. Murat Dizdar hocamıza, Mecnun Otyakmaz başkanımıza da çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar bize çok yardımcı oluyorlar. Altyapıdaki hocalarımıza çok teşekkür ediyoruz. Fizyoterapistlerimiz geliyor, kondisyonerlerimiz geliyor, antrenörümüz geliyor, fitness ekibimiz var. Çalışmalarımız çok iyi. Kızlarımız da buna cevap veriyorlar. İnşallah bundan sonraki maçlarımızda iyi bir sonuç alacağız" ifadelerini kullandı.

"Seriye başlayacağız"

Ligde zor fikstürü atlattıklarını vurgulayan başarılı teknik direktör Ercanlı, "Zorlu fikstürü atlattık sayılır. Bizim için geçen sene ilk dönem yapmış olduğumuz maçlarda 5'te 0 çekmiştik. Çünkü Galatasaray maçı, Fatih Karagümrük bunun beraberinde Adana, Konak maçı vardı. Bunlar ligin çok iyi ekipleriydi. Fikstürümüz hep derbi maçları olduğu için, üst taraftaki takımlarla olduğu için puan alamamıştık. İlk puanımızı Samsun'dan almıştık. O seriye başlayacağız, iki maçımız var o maça girmek için. Bizim ALG ile Trabzon maçımız vardı. Bunlar ertelenmiş maçlar. Bakalım ne olacak. Yani o maçları atlatırsak kendi evimizde ve deplasmanda yapacağımız denk takımlarımızdan iyi bir sonuç alırsak ligdeki yerimiz şekillenecek diye düşünüyorum" diye konuştu.

Adana hazırlıkları tam gaz

Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesislerinde teknik direktör Nevzat Ercanlı ve yardımcıları nezaretinde yapılan antrenman yaklaşık 2 saat sürdü. İdman koşu ile başladı, daha sonra ısınma hareketleri yapan kırmızı-beyazlı ekip, topla beraber istasyon çalışması ile idmanını sürdürdü. Antrenman yarım sahada çift kale maçla sona erdi. Sivasspor bugün yapacağı idmanla Adana maçının hazırlıklarını sürdürecek.

Nevzat Ercanlı: Seriye başlayacağız
Nevzat Ercanlı: Seriye başlayacağız
Nevzat Ercanlı: Seriye başlayacağız
Nevzat Ercanlı: Seriye başlayacağız
Nevzat Ercanlı: Seriye başlayacağız
Nevzat Ercanlı: Seriye başlayacağız
Nevzat Ercanlı: Seriye başlayacağız
Nevzat Ercanlı: Seriye başlayacağız
Nevzat Ercanlı: Seriye başlayacağız
Nevzat Ercanlı: Seriye başlayacağız

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Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Nevzat Ercanlı: 'Seriye başlayacağız' - Son Dakika


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