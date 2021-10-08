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Newcastle'ın bir anda dünyanın en zengin kulübü olması taraftarları sokağa döktü - Son Dakika

Newcastle'ın bir anda dünyanın en zengin kulübü olması taraftarları sokağa döktü

08.10.2021 08:44

Newcastle United taraftarları, takımlarının 352 milyon euroya Prens Muhammed bin Selman'a satılması haberiyle gündem oldu. St.James Park stadı çevresinde geç saatlere kadar çılgınlar gibi sevinç yaşandı. Newcastle taraftarları, takımlarının Manchester City gibi bir konuma erişeceği hayalini doyasıya kutladı. 400 milyar euroluk serveti olan Muhammed bin Selman'ın takıma kazandıracaklarının hayalini doyasıya yaşadılar.

Uzun süredir futbol dünyasının konuştuğu satış en sonunda gerçekleşti. Avrupa'da takım arayışını sürdüren Muhammed bin Selman, Newcastle'de karar kılmıştı ve bu hayalini gerçekleştirdi. Selman, 352 milyon euro karşılığında Newcastle'ı satın aldı.

Şampiyonmuş gibi! Newcastle'ın dünyanın en zengin kulübü olması taraftarları sokağa döktü

Bu satış yaklaşık 18 aydır onaylanmayı bekliyordu. Newcastle'ın resmen satılmasıyla kulübün taraftarları da çılgınlar gibi sevindi. Muhammed bin Selman'ın tahmin edilen serveti 400 milyar euro civarında. Birçok ülkeden daha zengin bir yatırımcı. Londra'da, Paris'te sarayı var. Selman ayrıca bir oyun bağımlısı. Oyunlara harcadığı paranın sınırı yok.

Şampiyonmuş gibi! Newcastle'ın dünyanın en zengin kulübü olması taraftarları sokağa döktü

ŞAMPİYONMUŞ GİBİ

Newcastle taraftarları, St. James Park'ta sabah saatlerine kadar bu haberi kutladı. Köklü tarihi olan Newcastle United, artık Manchester City, Liverpool gibi takımlarla boy göstermenin hayalini kuruyor.

Newcastle'ın bir anda dünyanın en zengin kulübü olması taraftarları sokağa döktü

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Son Dakika Spor Newcastle'ın bir anda dünyanın en zengin kulübü olması taraftarları sokağa döktü - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Newcastle'ın bir anda dünyanın en zengin kulübü olması taraftarları sokağa döktü - Son Dakika
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