NG Cimnastik\'ten Şampiyonluklar

NG Cimnastik Kulübü minik cimnastikçileri, Türkiye Şampiyonasında 3 birincilik, 1 ikincilik ve çeşitli dereceler alarak, göz dolduran başarı elde etti.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde faaliyetini sürdüren NG Cimnastik Spor Kulübü, 17-20 Nisan 2025 tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenen Aerobik Cimnastik Küçükler Türkiye Şampiyonası'na 9-11 yaş grubu sporcularıyla katıldı ve aldığı 3 birincilik, 1 ikincilik ve çeşitli derecelerle Manisa'nın gururu oldu.

Şampiyona, Türkiye'nin dört bir yanından gelen genç yeteneklerin kıyasıya mücadelesine sahne olurken, organizasyona toplamda 135 kadın, 26 erkek sporcu, 21 çift, 85 trio ve 39 adet 5'li grup katılım sağladı.

Bu zorlu rekabet ortamında NG Cimnastik, güçlü hazırlık sürecinin meyvelerini toplayarak, Tek Kadınlar, Çiftler ve Tiriolar kategorilerinde birincilik, Tek Erkekler kategorisinde 2'ncilik ve 4'üncülük, 5'li Grup kategorilerinde ise 6'ncılık dereceleri elde etti.

Kulübün başantrenörü ve yetkilisi Nihatcan Gül, bu başarının yalnızca bir spor galibiyeti değil, aynı zamanda disiplin, takım ruhu ve doğru antrenman süreçlerinin nasıl bir fark oluşturduğunun da açık bir göstergesi olduğunu kaydetti.

Gül, "Bizim için bu başarı sadece madalya kazanmak değil, doğru yolda olduğumuzun bir kanıtı. Manisa'da başlattığımız bu spor yolculuğunu, hem Türkiye'de hem de Avrupa'da dereceye giren sporcularla taçlandırmak bizler için gurur verici. Ancak bu başarının arkasında büyük bir ekip var. Değerli antrenör arkadaşlarım Yaren Bilgili ve Erkut Ergin'in katkıları da çok önemli. Aynı zamanda her antrenmanda ter döken sporcularımız ve onları hiçbir zaman yalnız bırakmayan aileleri. Her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu başarıyı birlikte kazandık." diye konuştu.

Kulüp cimnastilçilerinin Uluslararası dereceleri de var

Kulübün 2025 yılı içerisinde yalnızca Türkiye'de değil, Avrupa sahnesinde de önemli başarılarla dikkatleri üzerine çektiğini anlatan Gül, katıldıkları iki farklı uluslararası turnuvada aldıkları dereceler olduğunu kaydetti.

Gül, "Kulüp sporcularımız Fransa'daki yapılan Aquae Aerobic Open 2025 - Aix Les Bains yarışmalarında Tek Kadın, Çiftler ve Triolar Kategorilerinde 1.lik kazanarak Manisa'mızın gururu olmuştu. Ayrıca Slovakya'da gerçekleştirilen Slovak Aerobic Open 2025 yarışmasında Tek Kadın kategorisinde 4.lük, Çiftler kategorisinde 1.lik ve Triolar kategorisinde ise 11. olmuştu. Bu dereceler, NG Cimnastik'in yalnızca Türkiye'de değil, uluslararası platformlarda da rekabet edebilen bir yapıya sahip olduğunu gözler önüne serdi." dedi.

"Bu başarı bir vizyonun yansımasıdır."

Alınan başarının skor dışında vizyonun yansıması olduğunu vurgulayan NG Cimnastik Kulüp Başkanı Alpaslan Gül, Türkiye Şampiyonası'nda elde edilen dereceler sonrası yaptığı açıklamada hem sporcuları hem de teknik ekibi tebrik etti.

Kulüp Başkanı Gül, "Bugün ulaştığımız bu başarılar sadece bir yarışmanın sonucu değil; yıllardır kararlılıkla sürdürdüğümüz bir vizyonun, emeğin ve inancın doğal bir yansımasıdır. NG Cimnastik olarak yalnızca madalya kazanmakla değil, çocuklarımıza disiplin, özgüven ve takım ruhu aşılamakla da gurur duyuyoruz. Sporcularımızı sadece bugünün şampiyonları değil, geleceğin liderleri olarak yetiştiriyoruz. Bu süreçte emeği geçen tüm antrenörlerimize, özellikle Nihatcan Gül, Yaren Bilgili ve Erkut Ergin'e, ayrıca her zaman yanımızda olan değerli velilerimize gönülden teşekkür ederim. Spor, bireysel bir performans gibi görünse de arkasında büyük bir ekip çalışması vardır. Biz bu başarıyı hep birlikte yazdık. Yurt içi başarılarımızı uluslararası platformlara taşımaya kararlıyız. Amacımız, Manisa'dan çıkan sporcularımızı Avrupa ve dünya şampiyonalarında görmek ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmektir. Bu yolda emin adımlarla ilerliyoruz." diye konuştu.

Kulüp teki sporcuların veliler ise, "Sadece çocuklarımızla değil, onların yanında gece gündüz emek veren antrenörlerimizle de gurur duyuyoruz. Her yarışma sonrası gözlerimiz doluyor. Çünkü sahnede gördüğünüz bir dakikalık performansın arkasında aylarca süren emek, sabır ve fedakarlık var. Bizler sadece madalya kazanıldığında değil, o yolun her adımında mutlu ve gururluyuz. NG Cimnastik ailesine sonsuz teşekkürler." diyerek duygularını dile getirdi.

NG Cimnastik Kulübü, önümüzdeki süreçte sadece küçükler kategorisinde değil, farklı yaş gruplarında da yurt içi ve yurt dışı şampiyonalara olan hazırlıklarını devam ettirdiği öğrenildi. - MANİSA