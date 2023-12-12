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Nicer Hotel Voleybol Takımı, İmamoğlu Belediye Maçı Sonrası Olayda Yaralanan Sporcuları İçin Suç Duyurusunda Bulundu - Son Dakika
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Nicer Hotel Voleybol Takımı, İmamoğlu Belediye Maçı Sonrası Olayda Yaralanan Sporcuları İçin Suç Duyurusunda Bulundu

KFC Türkiye Kadınlar Voleybol 1. Ligi ekiplerinden Nicer Hotel Voleybol takımı, Adana'da oynadıkları maçın ardından çıkan olayda sporcularının yaralandığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Malatya ekibinin kulüp başkanı, maçta yaşanan olayları anlattı ve yaralanan sporcuların tedavi edildiğini belirtti.

Nicer Hotel Voleybol Takımı, İmamoğlu Belediye Maçı Sonrası Olayda Yaralanan Sporcuları İçin Suç Duyurusunda Bulundu
12.12.2023 - 19:29,
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KFC Türkiye Kadınlar Voleybol 1. Ligi ekiplerinden Nicer Hotel Voleybol takımı, 10 Aralık'ta Adana'da İmamoğlu Belediye ile oynadıkları maçın ardından çıkan olayda sporcularının yaralandığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

Malatya ekibinin kulüp başkanı Mesut Karabulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremde Malatya'nın büyük hasar gördüğünü ve takımın zor şartlarda lige hazırlandığını söyledi.

Depremden olumsuz etkilenen kentte, insanlara farklı bir ortam yaşatmak için lige devam etme kararı aldıklarını hatırlatan Karabulut, zor şartlarda mücadele ettiklerini ifade etti.

Karabulut, ligin 10. haftasında Adana'da İmamoğlu Belediyespor karşılaşmasının ardından çıkan olayda bir oyuncularının yaralandığını aktararak, şöyle konuştu:

"Maçta anormal bir kalabalık vardı, genelde erkek ağırlıklıydı ve maç başlamadan küfürler başladı. Oyuncularımıza, hocalarımıza ağza alınmayacak kelimeler söylediler. Maçın başında sonunun bu şekilde olacağı bize göre belliydi. 'Burası Adana buradan çıkış yok, burası İmamoğlu buradan çıkış yok' tezahüratlarıyla çocukları soyunma odalarına gönderemediler. Cam şişe kırıklarıyla, pet şişeler atarak bir sporcumuzun dizinden yaralanmasına sebep oldular. Sporcumuzu hastaneye kaldıracağız, içeriye sağlıkçıları alamıyorlar, çocukları dışarı bırakmıyorlar. Böyle bir şeyle karşılaştık, maç görüntüleri elimizde. Onları kınıyoruz."

Karşılaşma sonrası Türk sporuna yakışmayan olayların meydana geldiğini anlatan Karabulut, "Suç duyurusunda bulunduk, yaralanan sporcumuz ifadesini verdi, şikayetçi olduğunu bildirdi. Yönetimimiz kamera kayıtlarına bakarak, kulüp ve seyirciyle ilgili şikayetlerimizi yaptık. Sporcumuzun dizinde kesik oluştu, 5 dikiş atıldı. Tedavisini yaptırdıktan sonra gece saat 2 gibi Adana'dan ayrıldık." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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Son Dakika Spor Nicer Hotel Voleybol Takımı, İmamoğlu Belediye Maçı Sonrası Olayda Yaralanan Sporcuları İçin Suç Duyurusunda Bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nicer Hotel Voleybol Takımı, İmamoğlu Belediye Maçı Sonrası Olayda Yaralanan Sporcuları İçin Suç Duyurusunda Bulundu - Son Dakika
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